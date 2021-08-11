Скончалась единственная дочь Хичкока

В возрасте 93 лет скончалась англо-американская актриса Патриция Хичкок О’Коннелл, передаёт портал The Hollywood Reporter. Она являлась единственной дочерью режиссёра Альфреда Хичкока и сценаристки Альмы Ревиль.

Женщины не стало 9 августа в её доме в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния. Причина смерти не уточняется. Патриция Хичкок появилась на свет в Лондоне в июле 1928-го. В 1942-м она дебютировала на Бродвее. Первыми проектами артистки стали спектакли «Одинокий» и «Виолет». На экране она дебютировала в 1950-м в отцовском «Страхе сцены». Позже Патриция Хичкок появлялась в других лентах мэтра — «Незнакомцы в поезде» и «Психо».

Накануне 75-летняя звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» Сабина Тозия (1946–2021) скончалась. Об этом сообщила её коллега по сериалу актриса Мерьем Узерли в сторис своего Instagram. В «Великолепном веке» Тозия сыграла кормилицу султана Сулеймана и смотрительницу его гарема, Афифе-хатун. Заключительным кинопроектом 75-летней актрисы должен был стать новый сезон сериала «Мафия не может править миром».

Ранее актёр, сыгравший садовника Рамона в культовом аргентинском сериале «Дикий ангел», скончался от коронавируса.