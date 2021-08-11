Скончалась единственная дочь Хичкока

В возрасте 93 лет скончалась англо-американская актриса Патриция Хичкок О’Коннелл, передаёт портал The Hollywood Reporter. Она являлась единственной дочерью режиссёра Альфреда Хичкока и сценаристки Альмы Ревиль.
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Накануне 75-летняя звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» Сабина Тозия (1946–2021) скончалась. Об этом сообщила её коллега по сериалу актриса Мерьем Узерли в сторис своего Instagram. В «Великолепном веке» Тозия сыграла кормилицу султана Сулеймана и смотрительницу его гарема, Афифе-хатун. Заключительным кинопроектом 75-летней актрисы должен был стать новый сезон сериала «Мафия не может править миром».
Ранее актёр, сыгравший садовника Рамона в культовом аргентинском сериале «Дикий ангел», скончался от коронавируса.