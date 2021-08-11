75-летняя звезда «Великолепного века» скончалась

75-летняя звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» Сабина Тозия (1946–2021) скончалась. Об этом сообщила её коллега по сериалу, актриса Мерьем Узерли, в сторис своего Instagram.
Вместе мы снялись в трёх удивительных проектах: «Великолепный век», «Материнская рана», «Мафия не может править миром». Вчера ты умерла. Моё сердце разбито, — написала Узерли.
В «Великолепном веке» Тозия сыграла кормилицу султана Сулеймана и смотрительницу его гарема, Афифе-хатун. Заключительным кинопроектом 75-летней актрисы должен был стать новый сезон сериала «Мафия не может править миром». Планам Тозии помешала опухоль головного мозга, которую актриса решила удалить на своей родине, Македонии. Врачам удалось вырезать новообразование, однако правая часть тела Тозии осталась парализованной. Причина смерти пока неизвестна, но, предположительно, её гибель как-то связана с онкологическим заболеванием, недавно диагностированным у актрисы.
Ранее актёр, сыгравший садовника Рамона в культовом аргентинском сериале «Дикий ангел», скончался от коронавируса.