Садовник Рамон из «Дикого ангела» умер от коронавируса

Аргентинский актёр Джино Ренни, известный российскому зрителю по роли садовника Рамона в сериале «Дикий ангел», умер от коронавируса. Актёр несколько месяцев боролся за жизнь в одной из клиник, он скончался 1 августа, сообщает телеканал TN.

Болезнь протекала у актёра в крайне тяжёлой форме, его состояние постепенно ухудшалось. В клинику артист угодил в свой день рождения — 7 июня, ему исполнилось 78 лет. Известием о смерти Ренни стало потрясением для его коллег по съёмкам нашумевшего в своё время сериала. Свои соболезнования, в частности, принёс исполнитель главной роли Иво Факундо Арана.

Прекрасный Джино. Это человек, который не знал, что такое зло. Искренняя щедрость. Спутник и великий друг для каждого, кто был с ним знаком. Покойся с миром, дорогой. Весь мир будет скучать по тебе, — написал артист.

За годы работы актёр сыграл десятки очень ярких ролей в аргентинских сериалах, несмотря на то, что ему доставались роли второго плана. Джино Ренни был настолько убедителен, что завоевал массу поклонников во всём мире. Помимо «Дикого ангела», он сыграл в «Чёрной жемчужине» и «Качорре».

Ранее уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, сыгравшая главную роль в «Диком ангеле», в преддверии своего гастрольного тура по России в эфире Первого канала попросила у Владимира Путина российский паспорт. По её словам, она уже 15 раз посещала Россию.