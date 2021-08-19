Стало известно, как россияне справляются с одиночеством

23% россиян за последние полгода чувствовали себя одинокими. Большинство (62%) борется с этим чувством, общаясь с родными и друзьями. Это следует из опроса, результаты которого размещены на сайте ВЦИОМа.

Среди респондентов, признавшихся в появлении чувства одиночества, 19% испытывают его время от времени, и только 4% — постоянно. Большинство опрошенных считают, что это чувство появляется у них из-за нехватки общения (13%), особенностей характера (11%) и отсутствия друзей и близких (10%). 7% опрошенных винят в одиночестве экономические проблемы, 4% — плохую ситуацию в стране и нестабильность, 3% — безработицу.

Чтобы не чувствовать себя одинокими, 62% опрошенных общаются с родными и друзьями, 35% смотрят фильмы, играют или читают книги, 30% занимаются хобби, а 28% — работают. При этом 14% респондентов борются с одиночеством в Интернете, 13% балуют себя вкусной едой, а 11% пьют алкоголь.

66% респондентов считают, что их близкие, друзья и коллеги разделяют их взгляды на происходящее в стране и обществе, 23% придерживаются противоположного мнения. При этом недостаток единомышленников ощутили только 17% россиян.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что чаще всего жители России разводятся из-за бедности. Эту причину назвали 33% респондентов. Далее идут взаимное непонимание (15%), неверность одного из супругов (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%). Более половины опрошенных (57%) высказали точку зрения, что разводы происходят из-за конкретных, отдельно взятых случаев.