https://static.news.ru/photo/51d436ac-21b2-11ea-a77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Персонажи известных российских мультфильмов стали экскурсоводами в Русском музее.

В детский аудиогид об экспонатах Михайловского дворца и корпуса Бенуа вошли голоса персонажей из анимационных картин «Три кота», «Смешарики» и «Три Богатыря», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Проект разработали специально для посетителей младшего и среднего школьного возраста. Его презентация прошла в музейном Центре Мультимедиа 18 декабря.

Герои мультфильма «Три богатыря» конь Юлий и богатырь Алеша совершат путешествие по мифам, легендам и сказкам в русском искусстве и расскажут о таких известных картинах из собрания Русского музея, как «Садко» Ильи Репина, «Витязь на распутье» Виктора Васнецова, «Богатырь» Михаила Врубеля и других, — говорится в сообщении.

«Смешарики» расскажут об этикете, костюмах и образовании в XVIII веке. На этом маршруте дети смогут ознакомиться с картинами Дмитрия Левицкого, на которых изображены воспитанницы Смольного института, и с работами Карла Брюллова, например, с «Портретом графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини».

Персонажи «Трёх котов» поведают о предметах народного искусства в собрании Русского музея. Школьники узнают о резьбе и росписи по дереву, кузнечном деле, гончарном производстве, керамике, деревянных и глиняных игрушках, украшениях, ткачестве и традиционных костюмах.

Как писал NEWS.ru, директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадим Ваньков призвал отказаться от борьбы с использованием гаджетов в музеях.