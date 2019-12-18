Директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадим Ваньков призвал отказаться от борьбы с использованием гаджетов в музеях.
По его словам, с этим явлением не только бесполезно бороться, но и не нужно.
Гаджет можно сделать проводником в мир искусства. Мы так и поступили со своим приложением «Артефакт». Это мультимедийный гид с технологией дополненной реальности. Он делает посещение музея более увлекательным и интерактивным, — рассказал Ваньков.
Приложение постепенно внедряют в российские музеи. Оно помогает посетителям распознавать экспонаты, предоставляет интересные факты о произведениях искусства, а также проигрывает аудиосообщения на русском и английском языках, передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что голосовой помощник «Маруся» примет участие в выставке, посвящённой 20-летию Московского музея современного искусства (ММОМА). Разработанный Mail.ru Group ассистент станет куратором зала «Информационные технологии».
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