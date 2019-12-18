https://static.news.ru/photo/3ac9ee2e-2168-11ea-baf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадим Ваньков призвал отказаться от борьбы с использованием гаджетов в музеях.

По его словам, с этим явлением не только бесполезно бороться, но и не нужно.

Гаджет можно сделать проводником в мир искусства. Мы так и поступили со своим приложением «Артефакт». Это мультимедийный гид с технологией дополненной реальности. Он делает посещение музея более увлекательным и интерактивным, — рассказал Ваньков.

Приложение постепенно внедряют в российские музеи. Оно помогает посетителям распознавать экспонаты, предоставляет интересные факты о произведениях искусства, а также проигрывает аудиосообщения на русском и английском языках, передаёт ТАСС.

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