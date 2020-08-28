«Чудовищная весть»: продюсер Герасимов прокомментировал смерть Прохорова

https://static.news.ru/photo/0405b69c-eac2-11ea-8491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Генпродюсер кинокомпании «Мастер-фильм», директор Открытого российского фестиваля анимационного кино Александр Герасимов поделился воспоминаниями о худруке проекта и одном из создателей «Смешариков» Анатолии Прохорове.

Мы с Толей были знакомы более 30 лет. Для меня он был и остаётся Толей. Конечно, это чудовищная, неожиданная, ужасная весть. Могу сказать одно — что Анатолий Прохоров внёс колоссальный вклад в развитие современной анимации, — отметил Герасимов.

По его словам, речь идёт не только о проекте «Смешарики», хотя он и является самым ярким, коммерческим успешным и любимым зрителями. Прохоров также был «блестящим киноведом и теоретиком искусства», хотя по образованию являлся физиком-теоретиком, которого судьба привела в анимацию. Потом он вместе с Александром Татарским основал студию «Пилот», что было прорывом в сфере подготовки к эпохе коммерческой анимации в России.

Они ковали кузницу кадров, и мы сейчас, если взглянем, то не увидим практически ни одной индустриальной студии, ни одного коммерчески успешного проекта, где бы не присутствовали выходцы из студии «Пилот», — рассказал продюсер.

Герасимов добавил, что Прохоров был человеком-эпохой, и его смерть большая утрата для всех, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, Прохоров скончался в возрасте 72 лет. О его смерти сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он являлся одним из организаторов анимационной студии «Пилот» — первой негосударственной студии в СССР, а также студии компьютерной анимации «Петербург». В 2008 году Прохоров был удостоен Государственной премии РФ за создание «Смешариков».