Умер написавший «Форреста Гампа» Уинстон Грум

Писатель Уинстон Грум скончался на 78-м году жизни в Алабаме.
Причины смерти не разглашаются. Губернатор штата Кей Айви отметил, что Грум был не только автором «Форреста Гампа», но и талантливым журналистом. Он принёс соболезнования родным и близким писателя,
Грум издал «Форреста Гампа» в 1986 году, но известна книга стала в 1994 году после экранизации Роберта Земекиса. Произведение рассказывает о жизни умственно отсталого мужчины. В фильме его сыграл Том Хэнкс. Лента завоевала множество наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
Как писал NEWS.ru ранее, основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил о смерти своего отца, филантропа Уильяма Гейтса-старшего. Он скончался в возрасте 94 лет.
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