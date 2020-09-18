Умер написавший «Форреста Гампа» Уинстон Грум

https://static.news.ru/photo/e04929f4-f963-11ea-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: bluesviewnews/twitter.com

Писатель Уинстон Грум скончался на 78-м году жизни в Алабаме.

Причины смерти не разглашаются. Губернатор штата Кей Айви отметил, что Грум был не только автором «Форреста Гампа», но и талантливым журналистом. Он принёс соболезнования родным и близким писателя, передаёт Associated Press.

Грум издал «Форреста Гампа» в 1986 году, но известна книга стала в 1994 году после экранизации Роберта Земекиса. Произведение рассказывает о жизни умственно отсталого мужчины. В фильме его сыграл Том Хэнкс. Лента завоевала множество наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Как писал NEWS.ru ранее, основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил о смерти своего отца, филантропа Уильяма Гейтса-старшего. Он скончался в возрасте 94 лет.