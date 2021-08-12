Автор «Чебурашки» заявил, что новые мультфильмы превращают детей в дикарей

Легендарный отечественный художник-мультипликатор Юрий Норштейн, подаривший зрителю такие культовые анимационные фильмы, как «Чебурашка», «Шинель», «Ёжик в тумане» и многие другие, назвал в беседе с NEWS.ru российский мультфильм, популярнее которого в мире уже не будет, предсказал судьбу нынешнего поколения детей и объяснил, почему так важно, чтобы родители объясняли ребёнку происходящее на экране, а не ждали, будто всё за них сделает режиссёр.

— На днях мультсериал «Маша и Медведь» был признан самым популярным в мире: он обогнал «Улицу Сезам» и «Свинку Пеппу», а также завоевал четыре бриллиантовые кнопки YouTube, которыми награждают каналы, набравшие 10 млн подписчиков. «Маша и Медведь» — хороший мультфильм? Он вам нравится?

— Для меня вопрос состоит не в том, нравится он мне или не нравится. Это одна из тех работ, которые прекрасно, профессионально сделаны во всех смыслах. Там очень высокого уровня одушевление, там хорошо придуманы и разработаны сюжеты, эпизоды. Он популярен не случайно: сюжет очень привлекателен для детей. С другой стороны, на дальней дистанции важно понимать, что откладывается в детской душе после просмотра мультика. Но это уже вопрос скорее к психологу.

— Почему именно этот мультик стал настолько популярным?

— «Маша и Медведь» — феномен.

Он даёт возможность понимания жизни на метафорическом, образном уровне, без которого ребёнок становится пустым. С помощью мультипликации ребёнок может видеть мир в ярких образах, метафорах, это одно из важнейших качеств нашего искусства.

Мультик однолинейный, но он и не может быть другим: персонажи наполняют сюжет различными побочными действиями, и постепенно образ Машеньки складывается в нечто противоположное тому, что было задумано вначале. Азарт восприятия ребёнком «Маши и медведя» силён по той причине, что всё очень профессионально сделано в игровом плане, в плане развития характера главной героини, ну и в изобразительном тоже.

Анимационная студия «Анимаккорд»

— Несмотря на то что сказка о Маше и медведе русская, да и сам мультик, в общем-то, пропитан нашим национальным менталитетом, он завоевал популярность во многих странах мира. Как вы считаете, почему?

— Потому что развитие сюжета очень понятно детской душе, в какой бы степени менталитет не проявлялся.

Если вы говорите о диковатости и хамоватости Машеньки, то не думаю, что это можно назвать нашим национальным приоритетом.

— В чём его особенность, отличие от других популярных мультсериалов для детей?

— Мне трудно сказать, потому что я не могу назвать мультфильмы , помимо «Маши и Медведя», которые имеют схожую с нашим мультфильмом популярность. Я думаю, что ничего популярнее и не будет.

— На чём режиссёр-мультипликатор должен делать акценты, если он производит контент для маленьких детей?

— Акцент стоит сделать прежде всего на гуманизме. Также очень важно показать, с чего начинается связь ребёнка с миром, чем он для него одушевлён. Например, если мы с ребёнком не будем разговаривать, он не научится речи. Ему надо объяснять, что чайник может быть горячим, а колючка колется. Если собираешь ягоды во дворе, ты должен знать, что они съедобные, а если грибы в лесу — какие из них ядовитые.

Постепенно складывается представление о том, что такое добро, зло и обман. Дети — лицедеи, им надо объяснять, что такое обман, чтобы они не искали в нём выгоду. Сила искусства мультипликации заключается в возможности ребёнка отождествлять происходящее на экране с собственной жизнью.

Юрий Норштейн Сергей Булкин/NEWS.ru

— Чем отличается создание мультфильмов для детей от создания той же самой мультипликации, но для взрослых?

— Этот вопрос имеет ко мне самое прямое отношение, потому что меня всё время упрекали в том, что «Ёжик в тумане» непонятен детям. Однако когда они подросли, то пришли ко мне и сказали: «Мы тогда воспринимали этот фильм иначе, иногда он даже казался нам страшным, а сейчас мы осознали глубину его содержания». По мере взросления ребёнок начинает понимать то, чего он коснулся в детстве, но родители ему вовремя не объяснили. Важна глубина подхода к работе, ведь есть немало слоёв: верхний слой, сюжетный, слой изобразительный, — и есть слои, куда ребёнок может опуститься в своём сознании только при помощи родителей.

К сожалению, папы и мамы часто не понимают, что ребёнку иногда надо объяснять сюжет, задумку, суть происходящего. По их мнению, если дети не поняли сути мультфильма, то это не их вина, а вина режиссёра, который не хочет сделать что-то, «чтобы просто бегало на экране».