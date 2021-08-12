Жительница Санкт-Петербурга оставила ребёнка в соседской коляске

Жительница Санкт-Петербурга оставила грудного ребёнка в коляске, которая принадлежала другой женщине. Именно она и обнаружила младенца. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается , что жительница одного из подъездов обнаружила ребёнка в своей коляске, которая стояла на лестничной клетке между этажами.

Позже сотрудники полиции узнали, что отец ребёнка 42-летний житель Молдавии. Он вернулся из командировки и не обнаружил дома ни жену, ни младенца. При этом объяснить поступок супруги он не смог.

Помимо грудного ребёнка, у женщины есть ещё двое детей. Только она лишена родительских прав. Сами родители многократно привлекались к административной ответственности. Теперь женщину разыскивает полиция и ей может грозить до одного года лишения свободы по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее житель Москвы принёс в полицию новорождённого ребёнка и сказал, что нашёл его на улице. Однако, по предварительным данным, он является дедушкой малыша, сообщается на сайте столичной прокуратуры.