Житель Москвы сдал своего внука в полицию как найдёныша

Житель Москвы принёс в полицию новорождённого ребёнка и сказал, что нашёл его на улице. Однако, по предварительным данным, он является дедушкой малыша. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошёл в ночь на 11 августа. По словам мужчины, он якобы нашёл брошенного младенца на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе.

В настоящее время ребёнок находится в больнице. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Личность матери младенца уже установлена. Выясняется, по какой причине мужчина решил сдать своего внука в полицию.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Москвы отдала свою годовалую дочь незнакомому мужчине без определённого места жительства. В отношении неё возбудили уголовное дело, а прокуратура направила в суд иск о лишении женщины родительских прав.