Москвичка отдала ребёнка бомжу в подземном переходе

Прокуратура Москвы направила в суд иск о лишении родительских прав матери, отдавшей годовалую дочь незнакомому мужчине.
Об этом РИА Новости
В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Исковое заявление о лишении родительских прав направлено в Домодедовский городской суд Московской области.
Девочка сейчас находится в больнице имени Сперанского.
Как ранее сообщал NEWS.ru, семейную пару в Москве подозревают в истязании четырёхлетней приёмной дочери. До попадания в новую семью девочка уже сталкивалась с насилием со стороны родной матери.