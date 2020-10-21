Москвичка отдала ребёнка бомжу в подземном переходе

https://static.news.ru/photo/a924ee88-1383-11eb-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Москвы направила в суд иск о лишении родительских прав матери, отдавшей годовалую дочь незнакомому мужчине.

Об этом РИА Новости рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова. По её словам, инцидент произошёл 16 октября. 29-летняя женщина отдала спящего в коляске ребёнка незнакомцу в подземном переходе возле станции метро «Рязанский проспект», осознавая, что ребёнок находится в опасном для жизни и здоровья положении. Совершеннолетняя сестра девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Правоохранители нашли ребёнка у мужчины без определённого места жительства.

В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Исковое заявление о лишении родительских прав направлено в Домодедовский городской суд Московской области.

Девочка сейчас находится в больнице имени Сперанского.

Как ранее сообщал NEWS.ru, семейную пару в Москве подозревают в истязании четырёхлетней приёмной дочери. До попадания в новую семью девочка уже сталкивалась с насилием со стороны родной матери.