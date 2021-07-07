В России запретили мультфильм Happy tree friends

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил шесть мультфильмов, в том числе популярный сериал Happy tree friends. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России, — говорится в сообщении.

Указано, что Happy tree friends выдержан в распространённом в американской мультипликации стиле с элементами жестокости. Сериал описан, как короткие мультфильмы о маленьких милых зверьках, с которыми постоянно случаются разные тяжёлые происшествия: их давят, разрывают на части и убивают другими изощрёнными способами.

Также, по данным пресс-службы, под запрет попали мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: Месть скорпиона», «Космос: Территория смерти». По данным пресс-службы, эксперты пришли к выводу, что данный контент имеет сцены жестокости и может нанести вред психическому здоровью детей. Все иски подала прокуратура.

Ранее Роскомнадзор провёл профилактическую беседу с представителями телеканала Paramount Comedy в связи с нарушением российского законодательства.

Как отмечается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», телеканал показал мультсериал South Park, в одной из серий которого были сцены интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними героями.