Мультфильм «Маша и Медведь» стал самым популярным в мире

Российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» стал самым популярным в мире, заняв первое место в глобальном рейтинге детского контента, обогнав британскую «Свинку Пеппу», канадский «Щенячий патруль» и американскую «Улицу Сезам», следует из рейтинга Международного исследовательского агентства Parrot Analytics, которое составило список востребованных детских шоу для дошкольников.

Шоу «Маша и Медведь» в 2021 году исполнилось 12 лет. Оно транслируется на 39 языках. Это пока единственный отечественный анимационный проект, удостоенный четырёх бриллиантовых «кнопок» — наград YouTube. Количество подписчиков на каждом из каналов шоу на разных языках превышает 10 млн.

В июне стало известно, что авторы «Маши и Медведя» подтвердили своё намерение создать полнометражный мультфильм к 2025 году. Помимо этого, они работают над четырьмя мини-фильмами по мотивам оригинального мультсериала. Благодаря расширенным форматам создатели проекта смогут интегрировать новых героев и развить старых, а также включить в сюжеты линию сторителлинга и новые локации, например, приключения в городской среде.

К 2024 году планируется создание четырёх мини-фильмов продолжительностью 22 минуты. Первый из них выйдет уже в ближайшие новогодние праздники. Параллельно авторы проекта работают над новым классическим сезоном мультсериала.

Ранее сообщалось, что 10 июня киностудия «Союзмультфильм» отметила 85-летие.