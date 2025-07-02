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02 июля 2025 в 17:35

«В услужение злу»: Захарова объяснила «наступление» на православие

Захарова объяснила атаку на православие ударом по традиционным ценностям

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МО РФ

Нападение на православие — это попытка уничтожить в человеке все богоподобное и поставить его в услужение злу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, переданным корреспондентом NEWS.ru, идет атака на все то, что называется традиционными ценностями.

Мы видим, как проявляется активное внешнее воздействие на православное сообщество в глобальном масштабе. Эти процессы имеют одну цель — уничтожить в принципе восприятие человеком своей жизни через призму осмысленного божественного. Это желание уничтожить в человеке все богоподобное и поставить его в услужение злу, — заявила она.

По ее словам, православие сейчас на передовой. За ним будет наступление на все христианство, а за ним — «не только на христианство». В качество примера она привела открытие Олимпийских игр в Париже в прошлом году, где организаторы весьма фривольно обошлись с сюжетом картины «Тайная вечеря».

Ранее Святой престол назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже оскорблением для христиан и верующих других религий. В Ватикане заявили, что это вызывает сожаление, и присоединились к лицам, осудившим произошедшее.

Мария Захарова
МИД РФ
православие
Россия
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