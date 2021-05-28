Роскомнадзор предупредил Disney из-за выхода мультика с ЛГБТ-героями

Роскомнадзор направил телеканалу Disney предупреждение о недопустимости показа контента, который российские власти считают вредным для детей. Причиной для этого стал выход мультфильма Out («Выход») ЛГБТ-героями, говорится на сайте ведомства.
РКН
Грег готовится переехать в город вместе со своим парнем Мануэлем. Помочь с переездом приходят его родители: они ничего не знают о его ориентации, и Грег боится им рассказывать. При помощи чрезмерно умной собаки и щепотки волшебства Грег всячески скрывает любые доказательства отношений с Мануэлем. Однако в итоге мама всё узнает, —
Выход короткометражного мультфильма на российском телеканале не анонсировался.
Ранее сообщалось, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит заявление о признании запрещённой информации, которая размещена на некоторых страницах группы «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», являющийся оператором организации, внесён в список иноагентов) в Facebook. Прокуратура подала этот иск после проведения проверки по обращению депутата Госдумы Игоря Сапко.
Силовики считают, что сведения, которые опубликованы в группе, причиняют вред несовершеннолетним. По их данным, на странице размещены материалы в поддержку ЛГБТ-сообщества в России. Они уверены, что группа «создаёт привлекательный образ гомосексуализма» и вовлекает граждан, особенно подростков, «в деструктивный образ жизни».