«Уйду с надеждой»: итальянец покинул необитаемый остров спустя 32 года

Власти острова Буделли заставили 81-летнего итальянца Мауро Моранди покинуть территорию, на которой он жил с 1989 года. Он этом 27 апреля сообщает телеканал BBC.
Остров расположен в семи км от Сардинии. Моранди перебрался туда из-за усталости от потребительства и политической ситуации в Италии. В один момент мужчина переехал на необитаемый остров в Полинезии, чтобы жить в гармонии с природой. Однако о благах цивилизации он тоже не забывал, регулярно публикуя новые посты в своих социальных сетях.
Единственными живыми соседями итальянца были дикие кролики. Но сказать, что его проживание на острове были идеалистичным, нельзя. В прошлом году президент национального парка Ла-Маддалена заявил, что Моранди незаконно переоборудовал свою хижину — бывшую радиостанцию времён Второй Мировой войны. Жителям Италии пришлось собрать 70 тысяч подписей — только тогда островитянину разрешили остаться.
Моранди решил покинуть Буделли в конце апреля. Он переедет в квартиру на соседнем острове.
Я уйду с надеждой, что в будущем Буделли будет защищён так, как я защищал его 32 года, — написал мужчина в Facebook.
Ранее стало известно, что в Италии выявили злостного прогульщика, который на протяжении 15 лет не ходил на работу. Мужчина с 2005 года числился в штате в одной из больниц в качестве сотрудника управления пожарной безопасности, однако с того времени не провёл на работе ни одного дня.