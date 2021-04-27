«Уйду с надеждой»: итальянец покинул необитаемый остров спустя 32 года

https://static.news.ru/photo/df282e90-a736-11eb-8309-96000091f725_660.jpg Мауро Моранди Фото: Mauro Morandi/facebook.com

Власти острова Буделли заставили 81-летнего итальянца Мауро Моранди покинуть территорию, на которой он жил с 1989 года. Он этом 27 апреля сообщает телеканал BBC.

Остров расположен в семи км от Сардинии. Моранди перебрался туда из-за усталости от потребительства и политической ситуации в Италии. В один момент мужчина переехал на необитаемый остров в Полинезии, чтобы жить в гармонии с природой. Однако о благах цивилизации он тоже не забывал, регулярно публикуя новые посты в своих социальных сетях.

Единственными живыми соседями итальянца были дикие кролики. Но сказать, что его проживание на острове были идеалистичным, нельзя. В прошлом году президент национального парка Ла-Маддалена заявил, что Моранди незаконно переоборудовал свою хижину — бывшую радиостанцию времён Второй Мировой войны. Жителям Италии пришлось собрать 70 тысяч подписей — только тогда островитянину разрешили остаться.

81-year-old Italian man to leave island he has lived on alone for more than 30 years https://t.co/W9x2zohhOY — BBC News (World) (@BBCWorld) April 26, 2021

Моранди решил покинуть Буделли в конце апреля. Он переедет в квартиру на соседнем острове.

Я уйду с надеждой, что в будущем Буделли будет защищён так, как я защищал его 32 года, — написал мужчина в Facebook.

Ранее стало известно, что в Италии выявили злостного прогульщика, который на протяжении 15 лет не ходил на работу. Мужчина с 2005 года числился в штате в одной из больниц в качестве сотрудника управления пожарной безопасности, однако с того времени не провёл на работе ни одного дня.