«Уйду с надеждой»: итальянец покинул необитаемый остров спустя 32 года

Остров расположен в семи км от Сардинии. Моранди перебрался туда из-за усталости от потребительства и политической ситуации в Италии. В один момент мужчина переехал на необитаемый остров в Полинезии, чтобы жить в гармонии с природой. Однако о благах цивилизации он тоже не забывал, регулярно публикуя новые посты в своих социальных сетях.

Единственными живыми соседями итальянца были дикие кролики. Но сказать, что его проживание на острове были идеалистичным, нельзя. В прошлом году президент национального парка Ла-Маддалена заявил, что Моранди незаконно переоборудовал свою хижину — бывшую радиостанцию времён Второй Мировой войны. Жителям Италии пришлось собрать 70 тысяч подписей — только тогда островитянину разрешили остаться.