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Скончался худрук мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

13:46, 30 августа 2020
Анатолий Прохоров Анатолий Прохоров Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Худрук проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров скончался в возрасте 72 лет, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии «Пилот» и одного из создателей сериала «Смешарики», — рассказал Капков, слова которого приводит ТАСС.

Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он являлся одним из организаторов анимационной студии «Пилот» — первой негосударственной студии в СССР, а также студии компьютерной анимации «Петербург». В 2008 году Прохоров был удостоен Государственной премии РФ за создание «Смешариков».

Ранее NEWS.ru писал, что умер народный артист Советского Союза Владимир Андреев. Он скончался на 91-м году жизни.

Об этом рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. 27 августа Андреев отметил 90-летие.

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