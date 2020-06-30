«Смешариков» продлили на новые сезоны до 2025 года

Новые сезоны российского мультсериала «Смешарики» могут выйти в России до 2025 года. Концепция шоу останется прежней.
Продюсер проекта Юлия Николаева заявила, что новые сезоны, возможно, будут отличаться от того, что зрители видели раньше. Команда в ближайшее время приступит к обсуждению этого вопроса,
Мы планируем сейчас сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Кроме того, обдумываем создание новых полнометражных фильмов, хотя на данный момент команда полностью сконцентрирована на новом сезоне, — сказала Николаева.
Как писал NEWS.ru, новый сезон «Смешариков» появился 18 мая. Последний раз шоу выходило в 2012 году. Позже стало известно, что проект покажут осенью на главных детских телеканалах.
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