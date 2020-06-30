«Смешариков» продлили на новые сезоны до 2025 года

https://static.news.ru/photo/b842c044-bab8-11ea-ab20-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/smeshariki

Новые сезоны российского мультсериала «Смешарики» могут выйти в России до 2025 года. Концепция шоу останется прежней.

Продюсер проекта Юлия Николаева заявила, что новые сезоны, возможно, будут отличаться от того, что зрители видели раньше. Команда в ближайшее время приступит к обсуждению этого вопроса, передаёт РИА Новости.

Мы планируем сейчас сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Кроме того, обдумываем создание новых полнометражных фильмов, хотя на данный момент команда полностью сконцентрирована на новом сезоне, — сказала Николаева.

Как писал NEWS.ru, новый сезон «Смешариков» появился 18 мая. Последний раз шоу выходило в 2012 году. Позже стало известно, что проект покажут осенью на главных детских телеканалах.