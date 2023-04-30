Дочь «Штирлица советского кино»: «По закону жанра добро побеждает» Дочь народного артиста СССР Вячеслава Тихонова рассказала об отце и ответила на вопрос, кто был его любимым артистом

Фото: А. Гольцин/РИА Новости

Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма «Семнадцать мгновений весны» производства киностудии имени М. Горького. 1973 год

В подмосковном городе Павловский Посад проходит VII Международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения актера и 50 лет фильму «Семнадцать мгновений весны», в котором он сыграл советского разведчика Штирлица. О том, почему в современном российском кино нет артистов уровня Тихонова, кто был его любимым актером и что сегодня Тихонов мог бы сказать своим зрителям, рассказала NEWS.ru дочь артиста Анна.

Как понимал задачи искусства Вячеслав Тихонов и какие фильмы не показывают на фестивале его имени

— Что сегодня ждет зритель от кино? И способны ли российские картины удовлетворять этот спрос?

— Мне кажется, что зритель ждет вечные смыслы. Кино должно давать надежду.

После просмотра человек должен хотеть жить, творить, действовать, быть окрыленным. Но таких фильмов в современном кинематографе очень мало. Зато много картин — а я много смотрю, — признаюсь честно, которые через 10–15 минут хочется выключить.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Анна Тихонова

— То есть найти фильмы для показа на кинофестивале сегодня — непростая задача?

— Сейчас звучит отовсюду, что любое искусство должно указывать нравственные ориентиры и пропагандировать духовность. Мы такую задачу ставили фестивалю с первого дня его появления, приоритетом стояло сразу сохранение традиций и нравственных ценностей. Фильмы ли, спектакли, музыкальная часть фестиваля — обязательны позитив, любовь к родине и к людям. Потому что это соответствует концепции понимания искусства Вячеслава Тихонова.

Он считал, что жизнь и так очень сложная и люди, которые выходят из кинотеатра после премьеры, должны хотя бы в эти моменты чувствовать все-таки, что жизнь прекрасна. И если я не вижу в фильме огонька надежды, то такой фильм мы к участию в фестивале не допускаем. Кино должно быть в хорошем смысле зрительским. Не авторским, не артхаус. А понятным любому человеку.

— Таких картин действительно не хватает?

— Известный советский и российский кинооператор Николай Немоляев, который был членом жюри нашего фестиваля два или три года назад, тогда сказал, что очень не хватает в современном кино историй любви, а также не хватает «фильмов с запросом на справедливость». Очень точные, на мой взгляд, слова.

То, что фильмов о любви не хватает, это совершенно точно. У меня есть удивительной красоты специальный приз «Мужчина и женщина». Мы его вручаем за самую яркую, на наш взгляд, киноисторию любви. Первую такую премию мы вручили Клоду Лелушу за его фильм «Мужчина и женщина», в прошлом году премию получил российский фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки» с невероятно красивым любовным сюжетом. В этом году, честно говоря, я не знаю, кому вручим. Пока претендентов не вижу.

Заменит ли фестиваль имени Тихонова ушедший «Кинотавр»

— В прошлом году в закулисье фестиваля «17 мгновений» звучала идея сделать фестиваль имени Вячеслава Тихонова заменой ушедшему «Кинотавру». Масштабным, национальным. Личность Тихонова могла бы объединить людей самых разных взглядов. Как относитесь к такому предложению?

— От вас впервые слышу, мне никто не предлагал. Я бы с удовольствием такую идею поддержала. Всему, что пойдет во благо фестиваля, буду рада. Со мной никто на эту тему не говорил.

— Идею высказывали в прошлом году зрители фестиваля имени Вячеслава Тихонова.

— Зрители всегда очень правильно чувствуют. Если бы еще высокие чиновники услышали это предложение, те, кто принимает решения, было бы прекрасно.

Фестиваль мог бы открываться в Павловском Посаде. Потому что здесь и дом, в котором Вячеслав Васильевич вырос, и улица его имени, и памятник, всё родное. Мероприятия фестиваля могли бы проходить и в других городах, а потом опять возвращаться в свою гавань, это тоже неплохо. Но это гипотетические пока рассуждения на уровне фантазии.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Для чего на кинофестивале решили устроить футбольный турнир и есть ли зарубежные участники

— Фестиваль имеет статус международного. Присутствуют ли здесь зарубежные гости — учитывая натянутые отношения России с рядом западных стран?

— В удаленном формате — по скайпу — с нами присутствует Марчелло Дзеппи, он итальянец. И также документальный режиссер Кристофер Джонс. Он живет в Париже. Очень хотел приехать, но перепутал сроки, думал, что фестиваль состоится в мае. Они не впервые у нас участвуют. Вообще те люди, которые с нами были раньше, они и сейчас остались. Невзирая на отношения между странами.

Заявлено мероприятие по китайской культуре, оно, наверное, больше для детей, для старшеклассников. Планируется неожиданное для кинофестиваля мероприятие — футбольный матч. В честь юбилея Вячеслава Васильевича мы позволили себе вольность такую. Сыграют ветераны футбола СССР и команда актеров из Сербии, Боснии и Хорватии. Все тоже поклонники творчества Вячеслава Васильевича.

Он сам в молодости поигрывал в футбол. Потом искусство увлекло и затянуло. Но всю жизнь оставался страстным болельщиком, были друзья-единомышленники-болельщики. Вместе ходили на стадион смотреть матчи или болели дома. Я помню его выкрики, эмоции.

— А что кричал: «Спартак — чемпион»?

— Разные выражения были, не только нормативная лексика. (Смеется.)

Есть ли среди российских артистов те, кому зритель доверял бы, как Тихонову?

— Почему в современном кино не появилось артиста уровня Вячеслава Тихонова?

— Может быть, виновато время, которое с 90-х началось. Всё пошло под откос: нравственные устои, понимание, куда мы идем и что происходит. Мне кажется, что тогда начался хаос в умах в том числе кинематографистов. А артистов талантливых-то много. Но многие из них сами свое же творчество перечеркивают. Тем, что сыграли положительного героя, а следом жуткого негодяя, например. Им кажется, что главное — реализовать свои актерские возможности.

А национальный герой этого позволить себе, как мне кажется, не может. Вячеслав Васильевич отказывался играть персонажей, поступков которых, как он считал, люди не поймут или не одобрят. От очень многого отказывался. Для него было важнее сыграть пусть меньше ролей, но в качественном материале.

Фото: РИА Новости Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»

У него был совершенно четкий стержень и понимание того, ради чего он работает. Ему доверяют люди. И если он сыграет негодяя, то ему перестанут доверять. Это так работает. В нашей стране, во всяком случае. Если актер сегодня играет героя, а завтра убийцу, тогда, наверное, он не будет национальным героем.

— То есть не назовете ни одной фамилии артиста, который по степени народного восприятия приблизился бы к Вячеславу Тихонову? Нет таких?

— Сергей Безруков, возможно, мог бы. Но должно сойтись много факторов.

Что Вячеслав Тихонов сказал бы об СВО?

— Что бы Вячеслав Васильевич, будь он жив, сказал о происходящем сегодня — в мире, в России, в культуре? Поддержал бы СВО или не поддержал? Как думаете?

— Вячеслав Васильевич никогда не лез в политику. Хотя его звали. Он отказывался. Не делал политических заявлений, считал, что его дело — и он его делал хорошо — это кинематограф. Он человек другого поколения. Он остался в ХХ веке, как он сам говорил.

У Вячеслава Васильевича очень много поклонников во всех странах по всему миру. Он бы, наверное, просто сказал, что он их всех любит. А на острые вопросы сказал бы, что ответил на них в своих картинах — посмотрите картины, там всё сказано. Он во всех фильмах защищает свою Родину.

Когда ждать возрождения российского кино?

— Вы верите в подъем кинематографа в России?

— В любой истории присутствует борьба добра со злом. И по закону жанра добро побеждает в конечном счете. Вот за это и надо держаться.

Конечно, возродится. Будут великие идеи и фильмы, несомненно. Пока нет — значит, еще не пришло время. Нельзя сделать великие фильмы только потому, что надо. Надо дозреть до этого.

Кто был любимым артистом Вячеслава Тихонова?

— Вы можете представить себе в качестве гостей фестиваля Барбару Брыльску, Ивара Калныньша, которые выступали с критикой России?

— Сложный вопрос. Когда все заново подружатся и друг друга примут, тогда, наверное, и приедут. А пока поссорились, то никто и не приедет.

— А голливудское кино российские зрители примут, когда оно вернется?

— Кино — это самый интернациональный вид искусства. У кино нет границ. Честное, хорошее, настоящее — примут. Сердце тянется к такому. Если будут такие фильмы, конечно, примем.

— Какие фильмы были у Вячеслава Тихонова самыми любимыми?

— Очень любил фильмы с Чарли Чаплиным. Когда болел, ему привезли в больницу записи всех чаплинских картин, и он пересматривал. Делал выписки про жизнь Чаплина в тетрадочке, ему была очень близка эта личность.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Чарли Чаплин

— Что странно — Чаплин же комик. А у Тихонова героическое и драматическое амплуа.

— Но Чаплин же очень трагический комик, до слез. Вячеслав Васильевич так его воспринимал.

— Чем занимаются внуки Вячеслава Тихонова? Есть ли у них склонности к актерской профессии?

— Мой сын Слава, названный в честь своего деда, блогерством увлекается и снимает ролики. А Георгий увлекается историей. Но оба внука любят футбол и будут тоже принимать участие в футбольном матче памяти деда. Они пока учатся в школе. Чем будут заниматься дальше, время покажет.