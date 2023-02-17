В Госдуме предложили уточнить понятие традиционных семейных ценностей Депутат Останина внесла в Госдуму законопроект с уточнением понятия семейных ценностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, который закрепит понятие традиционных семейных ценностей в российском правовом поле, сообщает НСН. Депутат Нина Останина уточнила, что под семейными ценностями имеются в виду брак как союз мужчины и женщины, дети, уважение к старикам, поколенческие связи, а также культурные, национальные и религиозные традиции. Парламентарий уточнила, что изменения затронут семейный кодекс.

Я внесла законопроект, который предполагает наличие в семейном кодексе определения, что такое наши традиционные семейные ценности. Некоторые делают вид, что не понимают, что это такое. Семейные ценности — это брак, который предполагает союз мужчины и женщины, это дети, уважение к старикам, девушкам и бабушкам, поколенческие связи, традиции культурные, национальные, религиозные, — рассказала Останина.

Ранее Останина рассказала, что в Госдуме была создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей, которая будет следить за тем, чтобы в законопроектах не было противоречащих российским традиционным ценностям норм. Их отрицание должно быть наказуемым, вплоть до уголовной ответственности, считает парламентарий. Она добавила, что в состав рабочей группы вошли 22 депутата от всех фракций.