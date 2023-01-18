В Госдуме создали рабочую группу по укреплению традиционных ценностей Депутат ГД Останина: создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Депутат Нина Останина рассказала «Осторожно, Media», что в Госдуме создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей. Владелец медиахолдинга Ксения Собчак в своем Telegram-канале пояснила, что группа будет следить за тем, чтобы в законопроектах не было противоречащих российским традиционным ценностям норм. Парламентарий при этом добавила, что в состав рабочей группы вошли 22 депутата от всех фракций.

Организационные вопросы ещё будут решаться, но суть работы группы отражена в её названии. Будем обсуждать законопроекты с этих позиций, — сообщила Останина.

Она напомнила, что является автором закона, который вносит в семейный кодекс определение традиционных семейных ценностей. По ее словам, отрицание этих ценностей должно быть наказуемым, вплоть до уголовной ответственности.

Многодетная семья должна стать нормой в России и социальная реклама должна нести именно этот посыл, заявила ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, комментируя свои слова о том, что реклама с призывами брать животных — это завуалированная пропаганда чайлдфри. Она отметила, что не против, если люди берут животных из приюта или с улицы, но государство должно по-другому расставлять приоритеты и делать больший акцент на рождении детей.