«За соболями к нам ездила»: Брыльске ответили на фразу о россиянах в говне Дочь Буркова ответила Брыльске на фразу о россиянах, «живущих в говне»

Фото: Константин Веремейчик/ТАСС

Барбара Брыльска

Дочь игравшего с актрисой Барбарой Брыльской в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Георгия Буркова Мария рассказала в беседе с NEWS.ru, что звезда комедии «ездила в Россию за соболями», а теперь поливает грязью жителей РФ. По мнению женщины, артистка делает это искренне, поскольку все поляки из-за проводимой страной политики настроены крайне негативно к россиянам.

Начнем с того, что Барбара Брыльска — полячка. Это уже такая черта жирная. К сожалению, Польша столько всего намудрила и сделала поганого и по-подлому, что ее жители, в том числе и актеры, настроены очень против России, — сказала Буркова.

Женщина рассказала о воспоминаниях родителей о том, как они в 1980-е вместе с труппой МХАТ им. М. Горького ездили за границу выступать и проезжали через Польшу. По ее словам, к следовавшему составу подходили поляки, «которым нечего было есть и нечем кормить детей». Родители Бурковой рассказывали, что пассажиры отдавали этим людям свои заначки и запасы, чтобы хоть как-то помочь. Однако память оказалась короткой, отметила дочь советского актера.

За ней идет слава с этого советского фильма. Я думаю, ее давно заставляют отказываться [от российской культуры], давно идет этот негатив. Я думаю, она искренна в своих высказываниях. За соболями она ездила в Россию. Она просто знала, что настолько любим этот фильм и ее героиня, что ее звали хоть на пару дней, но уезжала отсюда так, что потом год ей можно было не работать, — рассказала Буркова.

Ранее Брыльска заявила, что большинство россиян страдают и вынуждены жить в нищете. По ее мнению, хорошо в России живут только в Москве и Петербурге, тогда как в других регионах царит нищета и общая ситуация там «катастрофична».