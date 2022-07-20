Ивар Калныньш заявил, что больше не будет сниматься в российском кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ивар Калныньш

Российский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш заявил, что не рассчитывает в дальнейшем сниматься в фильмах российского производства. В эфире Youtube-шоу «Живой гвоздь» он рассказал, что причиной такого решения послужила проводимая на территории Украины военная операция.

Выбросить все на фиг! Я бывал в Белых Столбах (микрорайон Домодедова, в котором находится Госфильмофонд России - NEWS.ru), смотрел мировое кино, знаю, что происходило за весь XX век. А такие грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет, — высказался артист.

Он отметил, что не отказывается от прошлого, связанного со съемками в российском кино, и считает этот опыт ценным. Также он поблагодарил своих русских коллег, актеров и режиссеров, за проделанную работу. Однако в сложившейся обстановке продолжить творческую деятельность в России Калныньш не может из соображений этики.

Жаль, будем ждать лучших времен. Большую часть жизни провел на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно находиться в двух местах одновременно, — подчеркнул он.

Ранее актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», сделала заявление по поводу продолжения съемок сериала. Она считает, что в нынешних условиях эта затея невозможна, поскольку большинство членов съемочной группы являются украинцами.