«Я хочу, чтобы вы знали»: Кошмал рассказала о восьмом сезоне «Сватов» Кошмал рассказала, что восьмой сезон «Сватов» не снимается

Фото: Соцсети

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в «Сватах», сделала заявление касательно продолжения съемок сериала. Она считает, что в нынешних условиях эта затея невозможна, поскольку большинство членов съемочной группы являются украинцами, передает ее слова «Украина.ру».

Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала «Сваты» — украинцы. И режиссер этого сериала один — Андрей Яковлев. Он — украинец. Все, что они там себе придумали... Я не знаю…, — высказалась актриса.

Стоит отметить, что ранее Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съемочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать ее страну в конфликте. Один из режиссёров сериала, актёр театра и кино Эдуард Радзюкевич назвал этот поступок «дешевым пиаром».

Актер Анатолий Васильев, сыгравший в первых четырех сезонах сериала дедушку Жени, заявил, что смена режиссера Юрия Морозова, снимавшего первый сезон сериала «Сваты», роковой ошибкой создателей. Васильев предположил, что при Морозове такой ситуации, как с Анной Кошмал, скорее всего, не было бы. Также актер отметил, что все должны помнить и быть благодарны первому режиссеру «Сватов» за то, что эта лента получилась такой, какой она полюбилась миллионам людей.