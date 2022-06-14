Продюсер Роднянский отказался работать в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александр Роднянский

Продюсер Александр Роднянский в своем Telegram-канале сообщил, что отказывается от работы в России. Он подчеркнул, что также не будет работать над фильмами и сериалами на русском языке. Роднянский отметил, что займется международными проектами для глобальных платформ и поможет украинским режиссерам интегрироваться в международный кинематограф.

Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках, — написал Роднянский.

В марте Роднянский заявил, что ежегодный кинофестиваль «Кинотавр» в 2022 году не состоится. По его словам, мероприятие перенесут на следующий год, когда страна переживёт текущие политические события. Фестиваль проводится ежегодно в Сочи. В этом году он должен был пройти с 13 по 20 сентября.