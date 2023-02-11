Назван лучший фильм о любви Россияне назвали «Вам и не снилось...» лучшим советским фильмом о любви

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Никита Михайловский в роли Романа и Татьяна Аксюта в роли Кати в художественном фильме «Вам и не снилось...». Киностудия им. М. Горького

Россияне назвали лучшими советскими фильмами о любви экранизацию повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось...», мюзикл «Романс о влюбленных» и мелодраму «Не могу сказать „прощай“», передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». Исследование проводили в преддверии «Дня всех влюбленных», который отмечается 14 февраля.

В топ-5 лучших фильмов о любви также вошли картины режиссеров Бориса Дурова «Не могу сказать "прощай"», Владимира Меньшова «Любовь и голуби» и Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Успех фильма во многом был обусловлен прекрасным актерским составом — еще в период написания сценария Рязанов договорился об участии в картине Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова, Олега Басилашвили, Светланы Немоляевой, Лии Ахеджаковой, Людмилы Ивановой. А в год выхода читатели журнала «Советский экран» назвали Мягкова и Фрейндлих лучшими актерами года, — отметили в пресс-службе телеканала.

Ранее стало известно, что советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию» оказался самым популярным у зрителей в телеэфире за 2022 год. Фильм показали 31 декабря. Кроме того, в топ вошли «Конек-Горбунок» («Россия»), «Любовь и голуби» (Первый канал), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (Первый канал).