Стало известно, когда голливудское кино вернется в Россию Глава «Каропроката» Рязанцев: голливудские фильмы вернутся в Россию через полтора-два года

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Владельцы голливудских киностудий «с большим сожалением» уходили из России и могут вернуться через полтора-два года. Об этом NEWS.ru сообщил президент кинокомпании «Кинопрокат» Алексей Рязанцев. По его мнению, после возвращения западных фильмов на отечественные экраны кинопрокатчикам следует резко сократить число иностранных лент и вместо 300 картин в год показывать 45-50 лучших блокбастеров.

Западные студии уходили из России с большим сожалением. Я это знаю не по слухам, а по прямым контактам. Да, они подчиняются некоему негласному управлению, но я уверен, что Голливуд вернется через полтора-два года. Убежден, российская смекалка приведет к какому-то понятному алгоритму взаимодействия и демонстрации лучших голливудских картин, — сказал Алексей Рязанцев.

Он добавил, что возвращать голливудское кино в российские кинотеатры «надо аккуратно».

Нам не нужно 300 фильмов в год от Голливуда. Нужно 45-50 блокбастеров, но лучших. Без картин про афроамериканцев, свободу отношений, однополые браки и так далее, — отметил глава кинокомпании «Каропрокат».

В июле руководители Universal Pictures разослали российским кинотеатрам письмо, в котором сообщили о скором закрытии своего офиса в РФ. Свернуть деятельность в России компания намерена в течение нескольких месяцев. В качестве официальной причины такого решения менеджмент Universal Pictures привел аргумент о невозможности ведения бизнеса «из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании».