Режиссёр Локшин раскрыл, кто сыграет Мастера и Маргариту в его фильме

https://static.news.ru/photo/220bb502-b8a7-11eb-b649-96000091f725_660.jpg Юлия Снигирь и Евгений Цыганов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский режиссёр Михаил Локшин раскрыл имена артистов, которые сыграют Мастера и Маргариту в его проекте, основанном на знаменитом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Главные роли достались Евгению Цыганову и Юлии Снигирь. Воланда сыграет зарубежный актёр, личность которого пока не раскрывается, передаёт РИА Новости.

Воланда мы объявим позже, это будет иностранный актёр, не говорящий по-русски, но он будет говорить по-русски у нас в фильме. <...> Бегемот всех всегда интересует, Бегемот у нас будет трёхмерный персонаж, полностью сделанный в графике, — добавил Локшин.

Он отметил, что лента не является экранизацией, а, скорее, картиной «в мире романа», где будет несколько отступлений от текста Булгакова. Например, герой кинополотна — писатель — работает над произведением «Мастер и Маргарита» и в сатирической форме описывает в нём окружающих людей. В качестве консультантов выступили сотрудники Музея Булгакова. Бюджет картины — 1,1 млрд рублей. Премьера запланирована на 2022-й. Очная защита проекта прошла 19 мая в Фонде кино.

Ранее сообщалось, что российский режиссёр Егор Баранов, известный по картинам «Гоголь», «Фарца» и «Аванпост», займётся созданием ленты «Метро 2033» по одноимённому роману Дмитрия Глуховского. Съёмочная группа выступила 19 мая на очной защите фильма в Фонде кино (ФК).