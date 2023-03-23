Медведев оценил современные отношения России и Запада Медведев: отношения России и Запада сегодня наихудшие за всю историю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Отношения России и Запада сегодня очень плохие, вероятно, наихудшие за всю историю, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что их восстановление возможно, но в отдаленной перспективе.

У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше, — сказал Медведев.

Он отметил, что Запад хочет дестабилизировать политическую ситуацию в России и раздробить страну на части, которые не смогут защищаться. В дальнейшем он будет стараться прибрать к рукам их национальные богатства в обмен на вступление в НАТО.

Медведев также выразил уверенность, что страны Запада попытаются вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году. Он подчеркнул, что так происходило всегда с момента распада СССР. Причем Запад делал это неприкрыто, одновременно обвиняя во вмешательства российскую сторону, передает ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что Запад просчитался, когда не поверил в решимость России на ответные действия в ситуации с гарантиями безопасности. По его мнению, если бы с Москвой был подписан соответствующий документ, не было бы таких сложных последствий.