Начались съёмки второго сезона «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым

Мультимедийный сервис Okko объявил о начале съёмок второго, заключительного сезона сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Первый сезон стал рекордсменом по количеству просмотров на Okko, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе стриминг-сервиса.

С момента премьеры первого сезона «Чикатило» посмотрели около 5 млн раз. Первую серию включали более 6 млн пользователей стриминга. При этом российские кинокритики отрицательно оценили сериал. Из девяти рецензий на «КиноПоиске» нашлась только одна положительная.

В новом сезоне к команде присоединился актёр Виталий Кищенко. Он известен зрителям по сериалам «Метод», «Чики» и другим.

Чикатило был серийным убийцей. Для получения сексуального удовлетворения он убил с особой жестокостью не менее 43 человек. Его приговорили к смертной казни.

Ранее сообщалось, что актёра из сериала «Кадетство» Александра Головина обвинили в домогательствах. Заявление в полицию на звезду написала молодая актриса Дарья Митичашвили.