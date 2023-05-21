Украине отвели 5 месяцев: вслед за Бахмутом Киев может потерять деньги США Американские и европейские чиновники высказываются о возможной приостановке помощи Киеву уже этой осенью

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Европейские союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева со стороны США может существенно снизиться. Об этом пишет издание Financial Times (FT), подчеркивая, что выделенных Америкой средств на поддержку Киева осталось примерно на пять месяцев, а дальнейшая помощь под вопросом. С какими проблемами может столкнуться Украина уже осенью — в материале NEWS.ru.

Какая страна дает Украине больше всего средств

Основная помощь Украине поступает из США, но через несколько месяцев там начнется подготовка к президентским выборам 2024 года, что может сильно урезать расходы на поддержку Киева. Нынешний президент США Джо Байден одобряет выделение средств на поддержку Украины. Однако экс-президент Дональд Трамп, который, как и Байден, уже объявил о намерении баллотироваться на выборы-2024, относится к подобным тратам критически.

По данным FT, уже одобренных Вашингтоном траншей достаточно для поддержания Киева на протяжении еще примерно пяти месяцев. В Европе тем временем опасаются, что по истечении этого срока поток американской помощи может сократиться по мере вступления США в предвыборную гонку. Так, у европейцев появились сомнения в том, что американская сторона выделит пакет помощи Украине объемом $48 млрд, предварительно одобренный в декабре 2022 года, поскольку этот пакет предстоящей осенью еще должен утвердить конгресс.

Однако представители Республиканской партии постоянно высказывают претензии по поводу помощи администрации Байдена Киеву, которая, как они считают, слишком щедра, ибо идет «с пустым чеком», то есть с правом выделения неограниченных финансов.

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Global Look Press Джо Байден

Эффективна ли для Киева американская помощь?

В создавшейся ситуации, пишет FT, Белому дому очень важно доказать, что все пакеты помощи дали возможность Украине продемонстрировать хороший результат на поле боя, ведь Вашингтон за прошедший год уже выделил Киеву десятки миллиардов долларов. Но в ходе предвыборных дебатов резонно ждать от республиканцев вопрос демократу Байдену об эффективности этих вложений.

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Трампу победа над Байденом важнее Украины

Объявивший о своем участии в выборах президента США 2024 года Дональд Трамп остается непримиримым оппонентом президента Байдена в вопросе оказания помощи Украине. Во время выступления в телеэфире CNN на прошлой неделе Трамп отказался ответить на четко поставленный вопрос журналиста, хочет ли он победы Украины. Зато потребовал, чтобы Европа «увеличила свои взносы». Также Трамп в очередной раз пообещал организовать переговоры между Путиным и Зеленским с целью скорейшего прекращения конфликта.

Как предполагают собеседники FT, позиция Трампа будет зависеть и от того, насколько эффективной окажется помощь Вашингтона Киеву.

Фото: Brandon Bell/POOL/Global Look Press Дональд Трамп

Байден попросит участников G7 не расслабляться

Хотя лидеры Германии, Франции и Великобритании сделали значительный вклад в повышение военного потенциала Украины, роль США намного важнее — именно Вашингтон определяет масштабы и темпы помощи, пишет FT.

Неназванный европейский чиновник заявил изданию, что нынешний уровень помощи Запад может сохранять в течение года или, возможно, двух, но не более. «Вечно поддерживать один и тот же уровень помощи невозможно», — считает он.

Байден намерен обратиться насчет дальнейшей поддержки Украины к коллегам по G7 на саммите в Хиросиме. FT считает, что эта тема станет ключевой на саммите. Как подчеркнул представитель Белого дома, «мы по-прежнему видим сильное единство в поддержке Украины со стороны наших союзников».

Фото: President Joe Biden Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Участники G7

Если не США, то кто?

Намерение Байдена подробно обсудить тему продолжения помощи Украине на саммите G7 говорит о том, что Вашингтон пытается переложить основную нагрузку на Европу. Но европейские страны тоже устали от Украины, как и США, заявил NEWS.ru военный аналитик генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Президенту США уже не до Украины. Далеко не всеми американцами помощь Киеву воспринимается позитивно, весомая часть общества вообще не понимает, зачем туда лезет Вашингтон. Полагаю, что Белый дом сейчас снизит активность. Американские политики тоже иногда, как мне представляется, подумывают, что худой мир лучше доброй ссоры», — убежден эксперт.

По словам Михайлова, для Украины наступает момент истины: через пять месяцев действительно может случиться коллапс. В этот период многое будет зависеть от активных действий ВС РФ по уничтожению складов вооружения, инфраструктуры и логистики.

«Если Вашингтон определил для себя временной ресурс в пять месяцев, то наша задача — воспользоваться им для увеличения давления на Украину. У Европы не так много денег, чтобы помогать Украине. И она не заинтересована в эскалации. Запад может по-всякому относиться к России, но он старается жить с нами в мире», — заключил генерал-майор ФСБ в запасе.

Фото: МО РФ Расчеты РСЗО «Ураган»-6

Чего смогут добиться ВСУ за оставшиеся пять месяцев

Военные эксперты в беседе с NEWS.ru скептически отнеслись к наступательному потенциалу ВСУ в ближайшие месяцы, несмотря на масштабную помощь Запада. Обещания выйти на границы 2022, 2012, 1991 годов даются Киевом больше для того, чтобы получать эту помощь и дальше, отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Они, конечно, будут пытаться добиться успехов, но возможны только небольшие тактические продвижения. О стратегических говорить нельзя. Реально они не смогут существенно продвигаться вперед», — рассказал NEWS.ru военный эксперт.

Перенджиев напомнил: несмотря на получаемую Украиной западную помощь, ВС РФ сохраняют господство в воздухе и имеют превосходство в числе и видах ракет.

«В таких условиях наступать на наши ряды — это авантюра. Что касается главной задачи для российских войск, то она сейчас заключается не в наступлении, а в перемалывании сил противника, что и получается. Их наступление приведет к тому, что перемалывание только усилится — наступающая сторона теряет намного больше людей, чем обороняющаяся», — дополнил Перенджиев.

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ срывают российские ракетные удары

Результат наступления напрямую зависит от боевого потенциала ВСУ, по которому российская армия наносит серьезные удары. Они способны поломать все замыслы ВСУ на летнюю кампанию. Украина смогла собрать «все, что дали», а российская армия смогла ударить по этому вооружению, заявил NEWS.ru военный аналитик Василий Дандыкин.

«Уже несколько дней проходит операция по уничтожению поставленного на Украину западного вооружения. Наносятся ракетные удары с воздуха и моря по скоплению танков, складов боеприпасов. Успехи очевидны. Американские зенитно-ракетный комплексы Patriot новейшей модификации на справились с нашим „Кинжалом“. Их так называемое контрнаступление уже накрывается медным тазом», — сделал вывод аналитик.

Вопрос о возможностях ВСУ в ближайшие пять месяцев, по мнению Дандыкина, надо увязывать с процессом модернизации ВС РФ: «В наши войска уже приходит новое вооружение от стрелкового до ракетного, запас ракет рассчитан не на один день».

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что летняя кампания в целом не принесет ВСУ существенного успеха.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot

«ВСУ постараются максимально ослабить наши силы, измотать их непрерывными атаками и уже затем, нащупав наиболее уязвимую точку в российской обороне, пробить ее и провести наступательную операцию», — считает эксперт.

У бывшего разведчика Вооруженных сил США Тонии Шаффера прогноз в отношении ВСУ оказался более пессимистичным. По его мнению, украинские военные не выдержат российских ударов дольше лета, отметил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Российская армия ведет боевые действия своей техникой, своими ракетами и боеприпасами. «Украина, как наркоман на дозе, ждет то, что ей даст Запад», — полагает Василий Дандыкин.

«Советское оружие, которым располагали ВСУ, уже практически уничтожено. Наши военные добивают остатки», — сказал эксперт.

По его мнению, сопротивляться без существенной помощи Запада ВСУ не смогут.

«Без помощи Запада ВСУ хватит запасов только на несколько месяцев активных действий. Когда они закончатся, ситуация станет другой. Но отсутствие западной помощи Украине, увы, это ситуация в нынешних условиях невероятная, нет смысла даже ее обсуждать», — отметил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Дмитрий Корнев.

Фото: МО Украины

Публикации в западных СМИ о контрольном сроке для Украины преследуют цель подтолкнуть ВСУ к началу обещанного ими контрнаступления, продолжает Дмитрий Корнев.

«Зеленский должен на деле показать, что для него Запад сделал за прошедший год. Говоря понятными ему словами, дать отчетный концерт. Независимо от результата контрнаступления его спонсоры вздохнут свободно — все увидят, что они реально помогали Украине», — сказал эксперт.

Корнев не исключил, что Запад проработал не все детали, связанные с оказанием помощи Украине. Но это не означает, что в целом стратегические вопросы в отношении Украины тоже не решены.

«Они ведь обсуждают уже сейчас будущее Украины в рамках НАТО на 2024 год. Решено построить в будущем году танковый завод на Украине вместо Германии. В 2025 году на нем должны быть изготовлены первые танки. А детали остаются деталями — в июне мы можем услышать о новых выделенных суммах. Напомню, что США на текущие расходы выделяют Украине $300 млн в месяц. И без целевых программ с огромными суммами они ВСУ не оставят», — заключил военный аналитик.

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