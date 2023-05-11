Трамп проиграл $5 млн. Его признали насильником, что теперь с выборами? Дональд Трамп признан виновным в попытке изнасилования писательницы и колумнистки журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл

Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы и колумнистки журнала Elle Элизабет Джин Кэрролл. Присяжные пришли к выводу, что экс-президент домогался женщину в 1996 году, однако не изнасиловал, как она ранее утверждала в суде. Согласно вердикту, Трамп должен выплатить ей $5 млн компенсации. Пока его адвокаты готовят апелляцию, американские политологи спорят, как отразится скандал на политическом будущем Трампа. Президентские выборы в США, об участии в которых он объявил в прошлом году, пройдут уже в ноябре 2024-го.

Что удалось доказать в суде

«Я абсолютно понятия не имею, кто эта женщина», — написал Трамп в посте соцсети Truth Social после вынесения вердикта. Затем он добавил ещё одну запись, показывающую его отношение к этой истории: «Продолжение величайшей охоты на ведьм всех времён».

Как пишет издание Politico, Кэрролл утверждала в суде, что весной 1996 года Трамп изнасиловал её в примерочной универмага на 5-й авеню. Это произошло, по её словам, после их случайной встречи в магазине. На эти обвинения Трамп ответил, что Кэрролл — женщина не в его вкусе. Адвокат экс-президента обратил внимание присяжных, что тогда Кэрролл почему-то не подала заявление об изнасиловании в полицию. По мнению юриста, она не хотела детального расследования, во время которого могли бы проявиться несостыковки её версии.

Фото: Timothy A. Clary - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Присяжные частично поверили обеим сторонам, посчитав, что Трамп всё-таки домогался женщину в отделе нижнего белья универмага Bergdorf Goodman, но не изнасиловал. Суд предписал экс-президенту выплатить ей $2 млн компенсации для возмещения ущерба за домогательства и еще $3 млн за клевету в отношении истицы и ущерб её репутации — в своих интервью Трамп называл ее «чокнутой», а также утверждал, что скандал ей нужен для увеличения продаж книг.

Каких еще президентов США обвиняли в домогательствах

Трамп — не единственный президент, которому предъявлены обвинения в сексуальном насилии и домогательствах. Экс-лидер США Билл Клинтон тоже был обвинен в изнасиловании. В домогательствах обвиняли и Джо Байдена перед тем, как он стал вице-президентом в 2010 году.

Что говорят республиканцы о победе Трампа на выборах

Ещё до вынесения вердикта по делу о возможном изнасиловании в американских СМИ началась дискуссия о политических последствиях скандала для Трампа. После приговора журналисты уделили особое внимание мнениям представителей Республиканской партии. Как пишет автор новостного сайта Yahoo! News Эл Уивер, сенатор Джон Корнин заявил, что он не верит в шансы Трампа на победу в ноябре 2024 года, но вердикт суда здесь ни при чём. Корнин предположил, что судебная тяжба с Кэрролл не изменит чьё-либо мнение.

«Люди, которые поддерживают президента Трампа, будут и дальше это делать. А кто не поддерживает — те и не станут», — сказал сенатор-республиканец.

Один из главных противников-однопартийцев Трампа, сенатор Митт Ромни, заявил, что судебный вердикт только лишний раз доказал, что 45-му президенту США не следует больше становиться «знаменосцем Республиканской партии».

«Дональд Трамп не должен быть нашим кандидатом, и, конечно, не должен быть президентом США. У нас есть другие квалифицированные люди, которые могли бы привести партию к победе. Тот, кто осужден за сексуальное домогательство, не должен быть лицом Республиканской партии», — сказал сенатор Ромни.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Сенатор Билл Кэссиди

Сенатор Билл Кэссиди, обвинявший Трампа в подстрекательствах к нападению на Капитолий 6 января 2021 года, ответил на вопрос журналистов встречным вопросом: «Если бы она [женщина, подвергнувшаяся сексуальным домогательствам] была вашей сестрой, чтобы вы подумали? Сочувствуйте мисс Кэрролл, женщина не должна подвергаться нападению. Точка».

Однако немало сенаторов-республиканцев по-прежнему ставят на Трампа в предстоящей предвыборной гонке. Сенатор Джош Хоули даже полагает, что обвинения Трампа в сексуальных домогательствах сделают выборы «интересными». По его мнению, избиратели будут сопоставлять эту историю с «продолжающимся нагромождением скандалов в Белом доме при Байдене».

Сенаторы-республиканцы предложили подождать рассмотрения апелляции адвокатов Трампа, после чего продолжить разговор о его политическом будущем. Об этом, например, заявила сенатор Джони Эрнст.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Какие результаты у Трампа на праймериз

Избиратели-республиканцы настроены к Трампу благоприятно. Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство республиканцев поддерживает именно Трампа. Более того, судебные процессы только убеждают избирателей, что против него ведётся грязная борьба, отметил в беседе с NEWS.ru американист Малек Дудаков.

«На республиканских праймериз за него готовы проголосовать около 62%. Его оппоненты получают гораздо меньше. Ни о каком разочаровании в Трампе речи быть не может. Напротив, вокруг него сплачивается электорат, который недоволен тем, что Трампа кошмарят через суд и прокуратуру», — заявил американист.

По мнению Дудакова, в рамках общепрезидентской гонки Трамп начинает обходить по популярности Байдена. Судебные процессы только усиливают позиции 45-го президента США. Однако в оставшиеся полтора года многое еще может поменяться, заключил американист.

Может ли быть история с изнасилованием происками демократов

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев считает, что обвинения Трампа в изнасиловании и нанесении побоев Кэрролл могут быть инспирированы Демократической партией.

«Эта дама сама заявила, что является демократкой. Им ничего не остается делать, поскольку под прицелом находится их кандидат Байден. Они еще будут вытаскивать обвинения против Трампа», — сказал американист в беседе с NEWS.ru.

По мнению Рогулева, Кэрролл приурочила свои обвинения к президентской кампании, но избиратели не поверят в эту историю 27-летней давности.

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press Элизабет Джин Кэрролл

«Кроме, конечно, присяжных заседателей в Нью-Йорке, — продолжил Рогулев. — Этот город настроен против Трампа. Удивительного тут ничего нет. Но история [с обвинениями в изнасиловании] не повредит Трампу. О нём только лишний раз напомнят Америке — хоть и черный, но все равно пиар для 45-го президента США».

Американист Малек Дудаков считает, что от суда над Трампом демократы ждали большего.

«Им очень хотелось навесить на Трампа ярлык насильника, лишь бы осложнить для него задачу победы на следующих выборах. И оттолкнуть этим от Трампа женский электорат. Однако его признали виновным только в домогательствах, что как преступление идёт уровнем пониже», — предположил эксперт.