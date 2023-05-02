Белый дом или ярлык насильника? Что ждет Дональда Трампа Идущего на выборы экс-президента США вряд ли сможет остановить тяжкое обвинение

Фото: Aimee Dilger/Global Look Press

Суд в Нью-Йорке отказался прекратить дело против экс-президента США Дональда Трампа, возбужденное по иску журналистки и писательницы Джин Кэрролл, которая утверждает, что еще в 1990-х Трамп пытался изнасиловать ее в примерочной кабинке магазина. Между тем в конце прошлого года Трамп заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024-м. Может ли случиться так, что он проведет предвыборную кампанию за решеткой вместо встреч с избирателями?

В чем обвинила Дональда Трампа Джин Кэрролл

Только утихли разговоры по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, как вокруг экс-президента США разразился новый скандал. На этот раз 76-летнего Трампа обвиняют в попытке изнасилования, якобы произошедшей 27 лет назад. Журналистка и писательница Джин Кэрролл утверждает, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы в примерочной кабинке гламурного универмага Bergdorf Goodman.

По словам Кэрролл, в то время она писала колонки для глянца. В один из дней журналистка случайно встретилась на Манхэттене со своим светским знакомым Донни Трампом. Прогуливаясь по местным бутикам и флиртуя, они забрели в Bergdorf Goodman. Трамп предложил спутнице примерить серое боди. «Примерь сам», — сказала она. Он согласился, взял боди, зашел в кабинку и позвал ее с собой. Она пошла, тогда-то все и произошло, как утверждает Кэрролл. По словам потерпевшей, Трамп бил ее во время близости, а потом «опорочил», отрицая свою причастность к произошедшему.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Бывший президент Дональд Трамп предстает перед судом

Как Трамп ответил на обвинения

Журналистка подала иск еще в ноябре 2019 года после того, как опубликовала мемуары, где рассказала об этой истории. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их «политической аферой», и добавил, что эта женщина «не в его вкусе». В декабре 2020 года Трамп подал прошение о приостановке дела, но ему было отказано.

Хотя Кэрролл не помнит точной даты случившегося, она утверждает, что поступок Трампа стал для нее трагедией и у нее больше не было романтических отношений, так как Трамп стал ее «последним отвратительным мужчиной». По словам истицы, с тех пор уже более 20 лет она не занималась сексом ни с кем.

По информации СМИ, Кэрролл потребовала компенсацию, размер которой не уточняется, плюс оштрафовать Трампа «за боль и страдания, психологический вред, потерю достоинства и репутационный ущерб». На вопрос, почему она так поздно обратилась в суд, Кэрролл сообщила, что «не хотела, чтобы кто-то знал, что она страдает», и сильно испугалась, ведь «Дональд Трамп был очень могущественен».

Свое решение инициировать судебное разбирательство Кэрролл объяснила тем, что в США только недавно вступил в силу закон, позволяющий жертвам сексуального насилия подавать иски в связи с преступлениями, произошедшими «десятилетия» назад.

Грозит ли Трампу тюрьма

Посадить экс-президента США не могут, потому что срок давности дела давным-давно истек, пояснил NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, штат Нью-Йорк позволяет обращаться по поводу исков многолетней давности, это политический закон, однако в случае Трампа это гражданское дело, и оно подходит лишь для получения компенсации морального ущерба.

«На Трампа заведено много дел, среди них есть и более серьезные. Только к чему это приведет, если Трамп окажется за решеткой? Его противники должны быть уверены, что они справятся с беспорядками и недовольством избирателей, а смогут ли они противостоять многочисленным сторонникам Трампа?» — задается вопросом Дробницкий.

При этом, по мнению Дробницкого, пока что рано говорить о предвзятости суда на основании лишь того, что он отказался аннулировать иск Кэрролл.

«Как правило, адвокаты всегда обращаются с просьбой о прекращении дела, а суды обычно отказывают», — отметил Дробницкий.

Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press

Повлияет ли дело Кэрролл на предвыборную кампанию Трампа?

Новые иски против Трампа начали всплывать в преддверии президентских выборов в США. Опросы показывают, что все больше американцев готовы поддержать Трампа, несмотря на его проблемы с законом. А попытки оппонентов помешать ему, напротив, способны сплотить его сторонников, верящих, что Трамп сможет «сделать Америку снова великой». Есть предположение, что Кэрролл как минимум поднесет «боеприпасы его оппонентам».

Есть и мнение, что дело Кэрролл может поставить крест на президентских амбициях Трампа в случае обвинительного приговора. Журналистка тем самым отомстит за «всех женщин, которых изнасиловал политик». Напомним, за последние годы минимум 25 женщин заявили, что Трамп их насиловал, причем самые ранние свидетельства говорят, что это произошло еще в 1970-х.

По словам Дробницкого, пока противники Трампа одерживают победы с помощью «придуманных дел». Политолог отметил, что оппоненты пытаются создать экс-президенту образ токсичного преступника. В 2020 году, говорит эксперт, у них получилось, но получится ли в этот раз — непонятно.

«У оппонентов Трампа нет какого-то согласия между собой, поэтому неясно, как будет продвигаться их кампания против Трампа. Тем более все проходит на фоне нарастающего гражданского конфликта», — сказал эксперт.

Джин Кэрролл помогает, компенсирует все ее судебные расходы, крупный донор Демократической партии Рид Хоффман, рассказал NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, цель демократов в том, чтобы «затаскать Трампа по судам, нацепить ярлык насильника и не допустить его к предстоящим президентским выборам».

«Однако пока что ему судебные дела только помогают, — считает Дудаков. — Трамп собирает рекордное число пожертвований. Каких-то избирателей все эти судебные дела, конечно, отталкивают, но других, наоборот, притягивают. Однако прогнозировать, как это повлияет на исход президентской гонки в США, пока рано».

Сам Трамп тем временем 2 мая прилетел в Великобританию, чтобы открыть поле для гольфа на принадлежащем ему участке земли, и назвал Британию родиной, напомнив, что его мать родом из Шотландии. Но, вероятно, его поездка — это недолгий перерыв между боями, а не возвращение на покой к отеческим гробам.