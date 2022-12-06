Президент США Джо Байден собирается баллотироваться на второй президентский срок, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она указала, что американский лидер примет такое решение, вероятно, в начале 2023 года.
Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года, — заявила Жан-Пьер.
Она указала, что в настоящее время у нее нет другой информации по этому вопросу.
Ранее президент США Джо Байден оказался в курьезной ситуации после зажигания огней на главной рождественской елке страны. По окончании церемонии он ушел со сцены с микрофоном в руках, забыв оставить его на трибуне.
Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Соответствующий текст был опубликован на странице политика в Twitter. По его словам, он выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если республиканцы не отрекутся от Трампа.