Трампа признали виновным в попытке изнасилования журналистки Кэрролл CNN: жюри суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным в попытке изнасилования журналистки Кэрролл

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Жюри суда в Нью-Йорке признало виновным бывшего президента США Дональда Трампа в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл, сообщает CNN. Суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, но не совершил изнасилования, в котором его изначально обвиняли.

Трампу было предписано заплатить $2 млн в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Кроме того, он обязан выплатить еще $3 млн за клевету и ущерб репутации Кэрролл.

Судебные слушания по этому делу начались в конце апреля текущего года во время предвыборной кампании Трампа, который заявил о своем намерении выдвинуться на второй президентский срок в 2024 году. Он неоднократно утверждал, что все иски против него являются политическими манипуляциями.

Кэрролл впервые обвинила Трампа в попытке изнасилования в 2019-м. По ее словам, это произошло в 1990-е годы. Трамп резко отверг эти обвинения, заявив, что они ложные. По словам экс-главы Белого дома, он никогда не встречал журналистку.

Трамп предположил, что Кэрролл использовала обвинения в его адрес для продвижения своей новой книги. В ответ журналистка подала иск против бывшего американского лидера из-за ущерба ее репутации. Трамп пытался приостановить рассмотрение дела в декабре 2020 года, но судья в Нью-Йорке отказал ему в этом в сентябре 2021-го. В конце сентября адвокаты Кэрролл заявили о подготовке новых обвинений против экс-президента.

Ранее Трамп заявил, что переизбрание Джо Байдена на второй президентский срок приведет к окончательному разрушению США. По его мнению, практически невозможно представить, что Байден вновь будет претендовать на пост главы государства. Экс-президент добавил, что перестанет называть «продажной» Хиллари Клинтон, теперь он будет применять этот эпитет к Байдену.