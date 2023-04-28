Трамп предупредил американцев о последствиях переизбрания Байдена Трамп: при переизбрании на пост президента Байден окончательно разрушит США

Фото: Brandon Bell/POOL/Global Look Press

Дональд Трамп

Переизбрание Джо Байдена на второй президентский срок приведет к окончательному разрушению США, заявил бывший глава государства Дональд Трамп в ходе выступления в штате Нью-Гэмпшир, которое транслировал телеканал Newsmax.

В записанном заранее видеоролике он (Байден. — NEWS.ru) сказал, что хочет завершить начатое. Он хочет довести до конца разрушение нашей страны, — заявил Трамп.

В своей речи Трамп назвал президентство Байдена злополучным. По его словам, было практически невозможно представить, что тот вновь будет претендовать на пост главы государства.

Экс-президент добавил, что перестанет называть «продажной» Хиллари Клинтон, которая была его оппонентом на выборах 2016 года. Теперь он будет применять этот эпитет к Байдену, поскольку «в американской политике не было никого более продажного и нечестного».

Ранее руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович назвал сомнительными шансы Байдена выиграть выборы в 2024 году. По его словам, у действующего американского лидера есть серьезные конкуренты в лице Трампа и социалиста Берни Сандерса. Он добавил, что Байден втянул США во все возможные проблемы, это негативно отражается на его рейтинге и снижает шансы переизбраться.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что Байден вновь решил баллотироваться в президенты, чтобы избежать привлечения к ответственности за совершение целого ряда преступлений, в числе которых развязывание конфликта на Украине.