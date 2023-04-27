Володин назвал виновного в развязывании конфликта на Украине Володин: в развязывании войны на Украине виновен Байден

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Вячеслав Володин

Президент США Джо Байден виновен в развязывании конфликта на Украине и ряде других преступлений, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, хозяин Белого дома решил баллотироваться на второй срок, чтобы избежать ответственности за свои деяния.

Далеко не полный перечень преступлений Байдена: организация теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», создание военных биолабораторий по всему миру, коррупционный бизнес на Украине его семьи, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и Российской Федерации, развязывание войны на Украине, — написал Володин.

Он добавил, что Байден боится привлечения к ответственности по окончания президентского срока, как это произошло с его предшественником Дональдом Трампом. Чтобы этого избежать, ему необходимо остаться у власти. По этой причине хозяин Белого дома объявил о намерении вновь побороться за пост президента, хотя большинство американцев не хотят видеть его главой государства, а до выборов еще полтора года, считает Володин. По его словам, Байден поспешил с этим заявлением, «чтобы соратники и спонсоры не разбежались».

Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок 25 апреля. Он пообещал «бороться за душу Америки», чтобы спасти ее от Дональда Трампа, и попросил избирателей отбросить в сторону опасения касательно его возраста. По результатам опросов, 61% демократов считают Байдена слишком старым для поста президента. Две трети респондентов не хотят, чтобы Трамп или Байден снова баллотировались в 2024 году. Лишь 41% респондентов одобряет деятельность нынешнего главы государства.