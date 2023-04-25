25 апреля президент США Джо Байден объявил, что намерен баллотироваться на новый срок. Он пообещал «бороться за душу Америки», чтобы спасти ее от Дональда Трампа, и попросил избирателей отбросить в сторону опасения касательно его возраста. Какие у главы Белого дома шансы на победу, что может помешать его выдвижению и кто составит ему конкуренцию — в материале NEWS.ru.
Аргументы Байдена в свою пользу
Байден полагает, что его достижения в течение первого срока на посту главы государства, а также более чем полувековой опыт административной работы перевесят преклонный возраст.
«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся. Сейчас не время успокаиваться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — отметил Байден в своем видеовыступлении, которое начинается с кадров, напоминающих о штурме Капитолия сторонниками Трампа в январе 2020 года.
Что Байден обещает американцам
Глава Белого дома обещает довести до конца начатое им в первую каденцию, в первую очередь это внутренние реформы. В их числе:
- повысить доступность образования за счет госдотаций;
- улучшить систему здравоохранения;
- ограничить продажу оружия;
- расширить программы доступного жилья;
- сделать связь 5G доступной каждому американцу и многое другое.
В международной сфере Байден намерен:
- восстановить связи с Кубой, вывести войска из Йемена;
- начать переговоры в составе группы союзников с КНДР о денуклеаризации;
- возобновить связи с Палестинской автономией;
- инвестировать $4 млрд в страны Центральной Америки;
- присоединиться к Парижскому соглашению по климату;
- вернуться в ВОЗ.
Реакция со стороны избирателей
Результаты опроса, проведенного Reuters и французской исследовательской компанией Ipsos, показали, что 61% демократов считают нынешнего главу Белого дома слишком старым для работы в правительстве. Две трети респондентов не хотят, чтобы Трамп или Байден снова баллотировались в 2024 году. Лишь 41% респондентов одобряет деятельность президента. Исследование было проведено до того, как Байден объявил о своем намерении переизбраться.
Что сказал Трамп о решении Байдена
Экс-президент США Трамп, который заявил в ноябре 2022 года, что намерен выставить свою кандидатуру на выборах-2024, отнесся к решению Байдена скептически.
«Думаю, что-то плохое может случиться. У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит», — сказал Трамп.
Трампу на момент выборов будет 78 лет. 25 апреля в федеральном суде Манхэттена началось слушание дела по иску писательницы и журналистки Элизабет Джинн Кэррол, которая обвиняет бывшего главу государства в том, что тот ее изнасиловал в примерочной магазина в 90-е годы. Если вина Трампа будет доказана, то он, скорее всего, не сможет принять участие в выборах, поскольку будет отбывать тюремный срок.
Что сделал Байден, чтобы повысить шансы на победу в 2024-м
«По умолчанию действующий президент всегда идет на второй срок, — сказал NEWS.ru президент российского Центра политтехнологий Борис Макаренко. — Четким сигналом, что Байден пойдет на выборы, стало то, что он изменил график проведения праймериз (внутрипартийные выборы, на которых определяется единый кандидат от партии)».
Политолог отметил, что традиционно праймериз открывались в Неваде и Нью-Гемпшире.
«Это штаты для Байдена неудобные, в том числе потому, что там очень невысока доля афроамериканского населения, а этот электорат Байдена любит, — поясняет Макаренко. — Он поставил первые праймериз в Южной Каролине, где как раз много афроамериканцев, которые за него проголосовали в 2020 году, что позволило ему вернуть себе лидерство в гонке».
Конкуренты Байдена в Демпартии
На данный момент у политического тяжеловеса Байдена среди демократов слабые соперники. Это 69-летний юрист-эколог Роберт Кеннеди — младший — противник использования нефти и антипрививочник. Второй соперник — 70-летняя Марианна Уильямсон, которая пишет книги, посвященные самопознанию и самопомощи.
«У демократов, естественно, есть те, кто может стать кандидатом, это политики следующего поколения, — считает Макаренко. — Но пока не было четкой ясности, идет Байден на выборы или нет, многие демократы колебались — выдвигаться или не выдвигаться. Против действующего президента выдвижение возможно только в случае какого-то резкого провала».
Политолог не расценивает всерьез намерение Кеннеди-младшего идти на выборы, считая этот шаг скорее раскруткой.
Это будет состязание Байдена и Трампа?
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отметил в беседе с NEWS.ru, что все идет к тому, что будет матч-реванш за 2020 год, когда Байден будет противостоять Трампу.
«Это уже Паралимпийские игры получаются, потому что, во-первых, Байден очень дряхлый, во-вторых, с неоднозначными результатами. Антирейтинг существенно выше позитивного рейтинга. У Трампа та же ситуация. Он пободрее, конечно, но тоже стар. И опыт его президентства оттолкнул от него даже часть сторонников, потому что он как администратор и организатор оказался ужасен», — подчеркнул Лукьянов.
По его словам, сам факт того, что бьются два таких кандидата, показывает очень глубокий кризис американской политической системы.
«Кто в этой борьбе победит, будет зависеть от очень широкого набора обстоятельств, включая даже случайности. Большую роль будут играть медийные, коммуникационные манипуляции, потому что иные способы представить данных кандидатов в лучшем свете трудно себе вообразить. Так что это будет волеизъявление американского народа, но оно будет всячески корректироваться», — подчеркнул политолог.
В чем угроза выдвижению Байдена
До выборов еще далеко, поэтому пока заявления обоих немолодых политиков об участии в них звучат скорее как декларация о намерениях.
«У Байдена была и есть одна угроза его выдвижению: не возраст как таковой, а риск существенного ухудшения состояния здоровья и дееспособности», — считает Макаренко.
Однако политический ландшафт, когда не нашлось более молодых кандидатов, заставит, скорее всего, многих американцев задуматься, не пора ли что-то менять.