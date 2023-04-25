Байден снова захотел в президенты. Какие у него шансы? На момент выборов-2024 лидеру США будет 82 года, а его сопернику Трампу — только 78

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Байден объявил, что намерен баллотироваться на новый срок

25 апреля президент США Джо Байден объявил, что намерен баллотироваться на новый срок. Он пообещал «бороться за душу Америки», чтобы спасти ее от Дональда Трампа, и попросил избирателей отбросить в сторону опасения касательно его возраста. Какие у главы Белого дома шансы на победу, что может помешать его выдвижению и кто составит ему конкуренцию — в материале NEWS.ru.

Аргументы Байдена в свою пользу

Байден полагает, что его достижения в течение первого срока на посту главы государства, а также более чем полувековой опыт административной работы перевесят преклонный возраст.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся. Сейчас не время успокаиваться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — отметил Байден в своем видеовыступлении, которое начинается с кадров, напоминающих о штурме Капитолия сторонниками Трампа в январе 2020 года.

Что Байден обещает американцам

Глава Белого дома обещает довести до конца начатое им в первую каденцию, в первую очередь это внутренние реформы. В их числе:

повысить доступность образования за счет госдотаций;

улучшить систему здравоохранения;

ограничить продажу оружия;

расширить программы доступного жилья;

сделать связь 5G доступной каждому американцу и многое другое.

Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press Сторонники Джозефа Байдена собираются, чтобы посмотреть, как он произносит свое первое обращение в качестве избранного президента после поражения Дональда Трампа на президентских выборах 7 ноября 2020 г.

В международной сфере Байден намерен:

восстановить связи с Кубой, вывести войска из Йемена;

начать переговоры в составе группы союзников с КНДР о денуклеаризации;

возобновить связи с Палестинской автономией;

инвестировать $4 млрд в страны Центральной Америки;

присоединиться к Парижскому соглашению по климату;

вернуться в ВОЗ.

Реакция со стороны избирателей

Результаты опроса, проведенного Reuters и французской исследовательской компанией Ipsos, показали, что 61% демократов считают нынешнего главу Белого дома слишком старым для работы в правительстве. Две трети респондентов не хотят, чтобы Трамп или Байден снова баллотировались в 2024 году. Лишь 41% респондентов одобряет деятельность президента. Исследование было проведено до того, как Байден объявил о своем намерении переизбраться.

Что сказал Трамп о решении Байдена

Экс-президент США Трамп, который заявил в ноябре 2022 года, что намерен выставить свою кандидатуру на выборах-2024, отнесся к решению Байдена скептически.

«Думаю, что-то плохое может случиться. У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит», — сказал Трамп.

Трампу на момент выборов будет 78 лет. 25 апреля в федеральном суде Манхэттена началось слушание дела по иску писательницы и журналистки Элизабет Джинн Кэррол, которая обвиняет бывшего главу государства в том, что тот ее изнасиловал в примерочной магазина в 90-е годы. Если вина Трампа будет доказана, то он, скорее всего, не сможет принять участие в выборах, поскольку будет отбывать тюремный срок.

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press Трамп объявил о решении участвовать в выборах

Что сделал Байден, чтобы повысить шансы на победу в 2024-м

«По умолчанию действующий президент всегда идет на второй срок, — сказал NEWS.ru президент российского Центра политтехнологий Борис Макаренко. — Четким сигналом, что Байден пойдет на выборы, стало то, что он изменил график проведения праймериз (внутрипартийные выборы, на которых определяется единый кандидат от партии)».

Политолог отметил, что традиционно праймериз открывались в Неваде и Нью-Гемпшире.

«Это штаты для Байдена неудобные, в том числе потому, что там очень невысока доля афроамериканского населения, а этот электорат Байдена любит, — поясняет Макаренко. — Он поставил первые праймериз в Южной Каролине, где как раз много афроамериканцев, которые за него проголосовали в 2020 году, что позволило ему вернуть себе лидерство в гонке».

Конкуренты Байдена в Демпартии

На данный момент у политического тяжеловеса Байдена среди демократов слабые соперники. Это 69-летний юрист-эколог Роберт Кеннеди — младший — противник использования нефти и антипрививочник. Второй соперник — 70-летняя Марианна Уильямсон, которая пишет книги, посвященные самопознанию и самопомощи.

«У демократов, естественно, есть те, кто может стать кандидатом, это политики следующего поколения, — считает Макаренко. — Но пока не было четкой ясности, идет Байден на выборы или нет, многие демократы колебались — выдвигаться или не выдвигаться. Против действующего президента выдвижение возможно только в случае какого-то резкого провала».

Политолог не расценивает всерьез намерение Кеннеди-младшего идти на выборы, считая этот шаг скорее раскруткой.

Это будет состязание Байдена и Трампа?

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отметил в беседе с NEWS.ru, что все идет к тому, что будет матч-реванш за 2020 год, когда Байден будет противостоять Трампу.

«Это уже Паралимпийские игры получаются, потому что, во-первых, Байден очень дряхлый, во-вторых, с неоднозначными результатами. Антирейтинг существенно выше позитивного рейтинга. У Трампа та же ситуация. Он пободрее, конечно, но тоже стар. И опыт его президентства оттолкнул от него даже часть сторонников, потому что он как администратор и организатор оказался ужасен», — подчеркнул Лукьянов.

По его словам, сам факт того, что бьются два таких кандидата, показывает очень глубокий кризис американской политической системы.

«Кто в этой борьбе победит, будет зависеть от очень широкого набора обстоятельств, включая даже случайности. Большую роль будут играть медийные, коммуникационные манипуляции, потому что иные способы представить данных кандидатов в лучшем свете трудно себе вообразить. Так что это будет волеизъявление американского народа, но оно будет всячески корректироваться», — подчеркнул политолог.

Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press Сотни людей присутствуют на митинге в поддержку Дональда Трампа

В чем угроза выдвижению Байдена

До выборов еще далеко, поэтому пока заявления обоих немолодых политиков об участии в них звучат скорее как декларация о намерениях.

«У Байдена была и есть одна угроза его выдвижению: не возраст как таковой, а риск существенного ухудшения состояния здоровья и дееспособности», — считает Макаренко.

Однако политический ландшафт, когда не нашлось более молодых кандидатов, заставит, скорее всего, многих американцев задуматься, не пора ли что-то менять.