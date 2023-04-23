Республиканцы оценили возможное выдвижение Трампа на пост президента NBC: 68% республиканцев поддерживают выдвижение Трампа на пост президента США

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Почти 70% американских избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, выступают за выдвижение экс-президента Дональда Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах. Обвинения в адрес политика не сказались на результатах опроса общественного мнения, который провела телекомпания NBC.

Опрос провели 14–18 апреля среди одной тысячи американских избирателей, 68% из них считают Трампа единственным достойным претендентом на выдвижение кандидатом от партии. Обвинения в его адрес они считают «политизированными». Не хотели бы выдвижения Трампа из-за обвинений только 26% сторонников республиканцев. При этом 52% опрошенных назвали обвинения обоснованными, 43% — нет.

На вопрос, за кого бы они отдали свой голос, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% респондентов заявили, что поддержали бы Трампа, 31% высказались в поддержку кандидатуры губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что СМИ в США в ужасе от того, что соперником действующего президента страны Джо Байдена на выборах главы государства в 2024 году может стать его предшественник Дональд Трамп. Он привел в пример газету New York Times, которая почти не критикует нынешнего хозяина Белого дома.