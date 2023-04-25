Президент США готов править до 86 лет. С чем Байден пойдёт на выборы?

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Джо Байден

Cегодня, когда в Москве будет поздний вечер, Джо Байден, как планируется, может объявить о своем выдвижении на второй президентский срок. Еще недавно выраженное в общем плане намерение может материализоваться, дабы спящий Джо не чувствовал себя более «хромой уткой». Тянуть с таким шагом уже нет времени.

Считается, что участие в финале президентской гонки Дональда Трампа с его изоляционистской повесткой только повысит шансы Байдена. Сам действующий президент США явно будет делать акцент в своей предвыборной кампании скорее на глобализации, на своих международных успехах, к которым его команда отнесет жесткое встраивание европейских сателлитов, укрепление дисциплины в НАТО, окончательный слом «восточной политики» Германии, которая лишилась не только остатков политической, но и экономической автономии, развитие планов «санитарного кордона» вокруг России. Принятие против нее космического числа санкций, направленных на торможение развития, а то и на разрушение страны.

Даже бои на Украине ныне ведутся больше за счет американских союзников, которых прежде часто упрекали в небрежении собственной обороной. Но, с другой стороны, давно отмечено, что сам Байден, его политическое будущее стали заложниками ситуации на украинском фронте. А потому у команды Байдена не остается иного пути, как в ходе предвыборной кампании провоцировать все большую эскалацию конфликта, которому уже придается важность для Америки в экзистенциональном плане. И в результате увеличивать даже в понимании своего ядерного электората риск глобальной ядерной войны. Главная ставка Байдена может сыграть против него самого. Поскольку все понимают: в современной ситуации ядерного противостояния Америка больше не остров за океаном.

Проблемы у Джо Байдена — кандидата возникнут скорее в сфере внутренней политики и экономики. Он не только не смог победить инфляцию, как бы ни списывал ее на «происки» Владимира Путина, но и сдержать рост цен на горючее за счет растраты стратегических государственных резервов. А такой подход может аукнуться новым повышением, поскольку резервы все равно придется пополнять, но по современным ценам.

Главную же мировую тенденцию на снижение в мире роли доллара как всеобщей меры стоимости и универсальной расчетной единицы Байдену переломить явно уже не под силу. Между тем доля доллара в международных валютных резервах, по данным Financial Times, снизилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021-м, а в 2022 году уже до 47%. Двадцать лет назад на Соединенные Штаты приходилось 12,1% мирового экспорта, а ныне только 8,1%. То есть падение превысило 30%. Все это разрушает прежнее место доллара в мировой экономике. Одновременно все больше стран решают переходить в двусторонней торговле не только на расчеты в национальных валютах, но и в оценках биржевой стоимости товаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По старой традиции байденовская администрация пытается решить свои проблемы за счет других. Взрыв «Северных потоков» и навязывание Европе демократического американского СПГ — это один из приемов «сделано в США». Одновременно, пользуясь ростом стоимости энергоносителей и прочего сырья по причине антироссийских санкций, Вашингтон переманивает к себе рентабельные европейские производства. Причем не только линии по выпуску снарядов. Так, BMW может инвестировать более миллиарда евро в строительство за океаном своего завода электромобилей аккумуляторов. Не отстает в плане вложений в штатовскую экономику и Аudi.

Другое дело, что такая ситуация все больше беспокоит все тех же вдвойне обираемых союзников США, которые пока бунтуют на коленях. Но ближе к финишу президентской гонки Эммануэль Макрон с его требованиями европейской автономии будет далеко не одинок.

Так что у Байдена будут проблемы далеко не только с авиационными трапами и пожатием рук пустоте. Все самое интересное только начинается.