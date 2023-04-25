«Отчаянный дед»: Медведев высказался об участии Байдена в выборах Медведев назвал Байдена отчаянным дедом из-за его решения баллотироваться на новый срок

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.

Байден таки решился. Отчаянный дед, — написал Медведев, сопроводив пост ироничной фотографией американского президента.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборы президента США в 2024 году. В паре с ним будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис.

Руководитель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что шансы Байдена на выборах в 2024 году являются сомнительными. По его словам, у действующего американского лидера есть серьезные конкуренты в лице экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и социалиста Берни Сандреса.