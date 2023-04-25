Стало известно, примет ли Байден участие в выборах президента в 2024 году Байден официально объявил о своем выдвижении на выборы в 2024 году

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Действующий американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборы президента США в 2024 году, соответствующий пост был опубликован в его Twitter. В паре с ним будет выдвигаться вице-президент Камала Харрис.

Я баллотируюсь на переизбрание на пост президента США, — сообщил Байден.

Он добавил, что у каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию и свои основные свободы. Байден призвал присоединиться к нему и завершить работу. Если президент США победит на выборах в 2024 году, он закончит свой второй президентский срок в возрасте 86 лет.

Ранее СМИ сообщали, что президент США объявит о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью. Портал Axios утверждал, что сейчас предвыборная кампания американского лидера находится на ранних этапах планирования.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «катятся в ад». По его мнению, политика администрации президента Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.