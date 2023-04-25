Политолог назвал слабое место предвыборной гонки Байдена Политолог Мендкович заявил, что слабым местом предвыборной гонки Байдена являются конкуренты

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Джо Байден

Шансы президента США Джо Байдена на выборах в 2024 году являются сомнительными, таким мнением с NEWS.ru поделился политолог Никита Мендкович. По его словам, у действующего американского лидера есть серьезные конкуренты в лице экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и социалиста Берни Сандреса.

Это ожидалось достаточно давно. Но шансы Байдена сомнительны, так как есть серьезные конкуренты. Прежде всего, по опросам, это Трамп, о времени правления которого сейчас начинают вспоминать с ностальгией, — сказал Мендкович.

Он считает, что Байден втянул США во все возможные проблемы, что очень плохо влияет на рейтинг президента, из-за чего ему трудно будет переизбраться. При этом Мендкович указал, что действующий глава государства — фаворит Демократической партии, поскольку имеет административный ресурс.

Однако, как отметил политолог, демократы сейчас не могут предложить другого кандидата, который бы продолжал существующий курс, поэтому держатся за Байдена. В то же время Мендкович не исключил, что на съезде выберут другого кандидата.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборы президента США в 2024 году. В паре с ним будет баллотироваться вице-президент Камала Харрис.