Суд отказался считать Трампа невиновным в попытке изнасилования AP: cуд Нью-Йорка отказал Трампу в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования

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Дональд Трамп

Судья в Нью-Йорке отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в изнасиловании, которое выдвинула против экс-президента США писательница и журналистка Джин Кэрролл. C просьбой признать процесс недействительным в понедельник, 1 мая, к суду обратился адвокат политика. Он также обвинил судью в предвзятости. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Открывая заседание, на котором Кэрролл должна была продолжить давать показания, судья Луис Каплан заявил, что «прошение (защиты Трампа) отклонено».

В этой связи был продолжен перекрестный допрос писательницы — она ответила на вопрос защиты Трампа. Сам политик в зале суда отсутствовал. По данным AP, слушания по данному делу будут продолжаться в течение всей недели.

Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что в 1990-е он пытался ее изнасиловать. Сам политик отверг эти обвинения, назвал их ложными и заявил, что в принципе не встречал женщину. По мнению Трампа, таким образом она пытается улучшить продажи своей новой книги. В ответ Кэрролл подала на экс-президента в суд по причине ущерба, нанесенного таким образом ее репутации.

В декабре 2020 года Трамп подал прошение о приостановке дела, но ему было отказано. В свою очередь адвокаты писательницы сообщили о подготовке новых обвинений в отношении политика. По словам Трампа, иски против него являются «политической аферой».

Ранее Трамп заявил, что переизбрание Джо Байдена на второй президентский срок приведет к окончательному разрушению США. По его мнению, практически невозможно представить, что Байден вновь будет претендовать на пост главы государства. Экс-президент добавил, что перестанет называть «продажной» Хиллари Клинтон, теперь он будет применять этот эпитет к Байдену.