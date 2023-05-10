Трамп прокомментировал вердикт по делу журналистки Кэрролл Трамп назвал вердикт по делу журналистки Кэрролл позором и величайшей охотой на ведьм

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл как позор и кульминацию наибольшей «охоты на ведьм». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Решение суда — это позор, это просто продолжение самой масштабной «охоты на ведьм» в истории, — написал Трамп.

Напомним, что жюри суда в Нью-Йорке признало виновным бывшего президента США Дональда Трампа в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл. Суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, но не совершил изнасилования, в котором его изначально обвиняли.

В результате, экс-президенту предписали заплатить $2 млн в качестве компенсации за причиненный моральный вред. Кроме того, он обязан выплатить еще $3 млн за клевету и ущерб репутации Кэрролл.

Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что в 1990-е он пытался ее изнасиловать. Сам политик отверг эти обвинения, назвал их ложными и заявил, что в принципе не встречал женщину. По мнению Трампа, таким образом она пытается улучшить продажи своей новой книги. В ответ Кэрролл подала на экс-президента в суд по причине ущерба, нанесенного таким образом ее репутации.

В декабре 2020 года Трамп подал прошение о приостановке дела, но ему было отказано. В свою очередь адвокаты писательницы сообщили о подготовке новых обвинений в отношении политика. По словам Трампа, иски против него являются «политической аферой».