Байден заклеймит Россию на месте преступления США в Хиросиме 19 мая в Японии открывается саммит G7

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Фумио Кисида

Когда-то французский президент Валери Жискар д Эстен пригласил собраться в своей резиденции в Рамбуйе шесть экономически развитых стран для обсуждения последствий нефтяного вызова арабских стран. С тех пор в Сене много воды утекло, и этот неформальный клуб коллективного Запада ныне чаще воспринимается по формуле: США плюс «шестерки». А потому на открывающемся завтра в Японии очередном таком саммите все внимание будет сосредоточено на парировании пресловутого «русского вызова», ломающего правила, которые сами джентльмены постоянно и меняют по мере необходимости.

Многие японцы даже не знают, кто их массово убивал

Внимание с самого начала привлекает место такого сбора — японский город Хиросима, который подвергся американской ядерной наземной бомбардировке. Данные о погибших тогда и умерших позже в результате радиоактивного облучения разнятся, но речь может идти о цифре 150–160 тысяч человек.

Однако самое примечательное в дальнейшей истории той варварской бомбардировки заключается в том, что современные японские руководители тщательно избегают напоминать об «американском авторстве» того атомного удара. Такая вот удивительная холопья политкорректность. Упоминание об Америке не звучат даже в ходе ежегодных традиционных траурных церемоний в Хиросиме. В лучшем случае бомбардировка приписывается «союзным силам» во время второй мировой войны. Как выяснилось в результате опросов, есть молодые японцы с тщательно промытыми мозгами, считающие, что это вообще могла совершить Россия.

Американские игры на грани ядерного фола

Понятно, что и на этот раз Хиросима выбрана не для того, чтобы хором поминать атомный американский грех. Или чтобы, наконец, американский президент принес извинение японскому народу, чего не было сделано в течение последних 78 лет. И Байден также не намерен каяться. Этот аспект истории никого из числа G7 не волнует, включая и самих хозяев саммита. Отнюдь.

В очередной раз исторические роли будут перевернуты. По имеющейся информации, премьер Японии Кисида намерен отправиться со всеми высокопоставленными гостям в музей атомной бомбардировки, который в стиле Оруэлла назван «Мемориальным музеем мир». На таком взвинченном эмоциональном фоне участники должны будут предать анафеме... Россию.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Как сообщают СМИ, и в итоговом документе, и в разных пафосных речах Россию подвергнут суровому осуждению... за политику «ядерного шантажа». Иными словами, в городе, подвергнувшемуся, видимо, нападению инопланетян, сурово готовы осуждать непокорную Россию за право на разумную самооборону, за законное размещение в союзной Белоруссии своих ядерных вооружений. Все это квалифицируется как ядерный шантаж. Американские ядерные бомбы на базах в Германии, Турции, Бельгии, видимо, сплошное миротворчество. Равно как и американская не скрываемая доктрина первого обезоруживающего ядерного удара.

Как бы лишить нас ядерного жала

Понятно, что европейские сателлиты Соединенных Штатов испытывают острые приступы когнитивного диссонанса, утверждая необходимость победы над Россией на поле украинского боя и одновременно осознавая, что одержать победу над крупнейшей ядерной державой невозможно. Наше ядерное оружие — кость в их горле. Этим всегда объяснялись пропагандистские клише, подхватываемые нашими либералами, и о «ржавых ракетах», и о «Верхней Вольте с ядерным оружием». Для США ядерные вооружения других стран должны быть исключительно фактором политического равновесия, а эксклюзивное право на их применение должно принадлежать только заокеанскому «сияющему граду на холме». Решить такую квадратуру круга Запад не способен.

Впрочем, понятно, что на протяжении всего саммита будут говорить в основном о России, о 11-м пакете санкций, о безразмерной во времени поддержке Украины и — новация — о более плотной работе с государствами, сохраняющими нейтралитет по поводу конфликта на Украине. Ну, и немного о Китае. Особенно в плане демонстрации Поднебесной экономических преимуществ развития сотрудничества с Западом путем отхода от России. Впрочем, если Пекин клюнет на такую наживку, то нельзя исключить, что на следующем сборе G7 именно Китай уж станет предметом западных «забот».