В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ Эксперт Мэтрик: главным признаком начала наступления ВСУ станет скопление западной техники

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Главным признаком начала наступления ВСУ станет скопление западной техники, рассказал Insider сотрудник оборонной программы вашингтонского Центра новой американской безопасности Эндрю Метрик. По его словам, это будет большим предвестником того, что украинцы серьезно относятся к проведению наступательной операции на любом стратегическом направлении.

Настоящим признаком украинского наступления станет использование западной бронетехники, — сказал Метрик.

По его словам, скопление западной техники, в том числе боевых машин пехоты, бронированных разведывательных машин и танков, безусловно, даст знак, однако остается неясным, есть ли у Украины возможность реализовать эту стратегию. Метрик отметил, что Киев объявит о контрнаступлении лишь тогда, когда это станет «явно очевидным».

Эксперт считает, что если ВСУ добьются оперативного успеха, то это может сдвинуть сроки стратегических сообщений, поскольку такой сценарий поднимет национальный моральный дух и укрепит международную сплоченность. В то же время Метрик подчеркнул, что до сих пор остается неясным, сможет ли Киев осуществить задуманный план.

Обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар ранее высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не отдает приказ о начале контрнаступления по причине усталости граждан страны и ВСУ. Он также указал, что с помощью деловых поездок глава Украины «укрепляет долгосрочную поддержку Запада» и предоставляет серьезным посредникам возможность «не упустить свой шанс».