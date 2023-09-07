Почему блогер Бадалаян задержан в Армении, что он говорил о Пашиняне СК Армении подтвердил задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Фото: t.me/mikayelbad

Микаэл Бадалян

Блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщается на странице Следственного комитета Армении в социальных сетях. Что могло стать истинной причиной задержания и как в России отреагировали на эти события?

Что известно о задержании Бадаляна и Геворкяна

Всего по уголовному делу по статье «Незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов» (п. 2 ст. 335 УК Армении) задержали семь человек, включая Бадаляна и Геворкяна.

«6 и 7 сентября в Сюникской области по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц“, в рамках уголовного дела, возбужденного Службой нацбезопасности Армении и переданного Следственному комитету, задержаны семь человек, в том числе Мика Бадалян и Ашот Геворкян», — рассказали в СК Армении.

В настоящее время сформирована следственная группа, проводятся следственные и административные действия, отметил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

По информации Sputnik Армения, Ашот Геворкян отправился в Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных районах.

«Его программы отличались остротой суждения и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года», — говорится в публикации.

В российском посольстве в Армении пояснили, что следят за ситуацией и будут предпринимать шаги для прояснения обстоятельств.

«Посольству известно о задержании пророссийского блогера и активиста М. Бадаляна и обозревателя агентства „Спутник Армения“ А. Геворкяна. Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации», — сообщается Telegram-канале ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отреагировали в России на ситуацию с задержаниями

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что задержание пророссийского блогера Микаэля Бадаляна в Армении является очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. По словам дипломата, силы, которые действуют против союзнических отношений между Москвой и Ереваном, сейчас серьезно активизировались.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что о задержании Бадаляна ему сообщили знакомые в Ереване.

«Пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе примерно в 21:00 6 сентября. Свидетелем похищения был местный священник Армянской церкви — то есть свидетель вроде как есть. Я очень встревожен», — отметил он.

Также Примаков пояснил, что за сутки до похищения Бадалян принимал участие программе «Починяем примус» на Sputnik, где негативно высказался в адрес руководства Армении.

Примаков призвал компетентные органы Республики Армения незамедлительно разобраться в ситуации и прояснить судьбу Микаэла Бадаляна.

Что сказал блогер Бадалян о политике Армении перед задержанием

«Де-факто НАТО их (Армению. — NEWS.ru) не приглашало, но мы прекрасно понимаем, что это сделано так, что приглашение в НАТО от НАТО есть. Позиция Армения и армянских властей — то, что они не друзья России. К сожалению, Запад, который является хозяином этих властей, прекрасно пользуется позицией России по невмешательству во внутренние дела других стран. И пока Россия ведет позицию, что она работает с теми, кого якобы выбрал народ, они (Запад. — NEWS.ru) лоббируют свои интересы, приводят своих ставленников», — рассказал Бадалян.

По мнению блогера, люди, получившие власть в Армении в 2018 году, «долго маскировались под друзей России». «Но сегодня мы видим, что с обострением ситуации в регионе маски спадают», — сказал он.

«По моей информации, Пашинян получил гарантии безопасности от Запада в случае военного конфликта, если он будет готов вывести в срочном порядке российскую военную базу с территории Армении. Я, честно говоря, не верил в это, но последние события, приглашение в НАТО придают этому осязаемые очертания. Хотя все равно трудно представить себе такое развитие событий. Чтобы русские встали и ушли? Ну, так не бывает», — отметил Бадалян.

«Приход к власти Пашиняна, 44-дневная война 2020 года — все это делается с целью того, чтобы вывести Россию из Армении, с Южного Кавказа», — высказал мнение Микаэл Бадалян.

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