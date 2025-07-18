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18 июля 2025 в 11:38

«Кроме геноцида»: продолжение власти Пашиняна назвали худшей трагедией

Глава Союза армян РФ назвал продолжение власти Пашиняна худшей трагедией Армении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжит находиться у власти после выборов, то это станет главной трагедией армянского народа за всю его историю после геноцида, заявил глава Союза армян России Ара Абрамян. По его словам, Пашинян опасался, что Армянская апостольская церковь помешает ему победить на очередных выборах, передает РИА Новости.

Конечно, он опасался, что церковь объединит армян и скажет: «Не голосуйте за него». Церковь понимает, что за него не надо голосовать. Это будет трагедия армянского народа. Самая худшая трагедия, которая была. Кроме геноцида, конечно. Во всей истории Армении, — поделился Абрамян.

Он отметил, что Пашинян должен проявить мужество и объявить о своей отставке. Говоря о том, насколько такая ситуация возможна, Абрамян сказал, что «может здесь случится чудо для армянского народа».

Ранее Пашинян на пресс-конференции в Ереване предостерег от попыток соревноваться с ним в ругательствах, так как в его запасе богатый лексикон из-за тюремного прошлого. Таким образом политик прокомментировал оскорбления, которые льются на него со стороны оппонентов.

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